85 миллиардов ставят на крыло. Новый вариант Superjet нужен военным, силовикам и S7

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что Владимир Путин согласился выделить 85 млрд руб. на новую версию SSJ100, «Ъ» рассказали источники в авиаотрасли и подтвердили собеседники в аппарате правительства и администрации президента. По их словам, президент наложил положительную резолюцию на письмо МД-12748/18, направленное 1 марта главой Минпромторга и председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денисом Мантуровым. Получить комментарий в Кремле не удалось, в Минпромторге и в аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего авиапром, обсуждать проект отказались.

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Как рассказали два топ-менеджера предприятий авиапрома, идея создания уменьшенного SSJ100 появилась в контексте споров о судьбе проекта Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х годов, но до серийного производства не дошел. По данным «Ъ», исходно готовность приобрести Ту-334 выражал СЛО «Россия». Там считали, что с технической точки зрения проблем для Казанского авиастроительного завода (КАЗ) не возникнет: фюзеляж Ту-334 имеет аналогичное сечение с другими туполевскими самолетами, кабины сопрягаемы, а с Ту-204 он унифицирован по комплектующим (примерно на 60%). Проект поддерживали и власти Татарстана, которые «крайне трепетно» относятся к загрузке мощностей своих предприятий, говорит один из собеседников «Ъ».

Была даже предпринята попытка показать Владимиру Путину, посещавшему 25 января КАЗ, последний из законсервированных бортов. Но президентский протокол решил, что увиденное его не обрадует, и проложил маршрут в обход этой точки. «Местные были крайне раздосадованы, хотя этого не показали, что правильно», — отмечает высокопоставленный собеседник «Ъ» в Кремле: на следующий день КАЗ получил крупнейший заказ на десять стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 в целом на 160 млрд руб. и «просить президента еще о чем-то было просто некорректно».

Кроме того, у Ту-334 есть «огромный минус», добавляет источник «Ъ» в авиапроме, — двигатели Д-436 украинского «Мотор Сич». Заменить их можно было лишь на технику из США или Канады (что почти невозможно в условиях санкций, да и спецслужбы РФ выступили против) или создавать российский аналог за десятки миллиардов рублей. С учетом ограниченного спроса на самолет окупить такой проект невозможно, подчеркивает собеседник «Ъ». К тому же, уточняет он, в правительстве не хотели создавать фактически прямого конкурента SSJ100. Ту-334 ориентирован на удовлетворение запросов силовых структур и СЛО, поэтому «возврат инвестиций не просматривается», соглашается исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. К тому же в Белом доме считали «странным» продвигать хоть и проверенные, но старые туполевские наработки на фоне проекта нового МС-21.

Вместе с тем сохраняется потребность в обновлении парка Як-40 и Ту-134 у СЛО (сейчас используются по две такие машины) и военных (36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3). Причем ни СЛО, ни Минобороны не могут закупать SSJ100 в стандартной комплектации ввиду большого количества импортных комплектующих и сложностей с послепродажным обслуживанием.

Поэтому авиастроители предложили другой вариант: уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию (в «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС), выпускающих самолет, утверждают, что доля российских компонентов «увеличится во много раз»), а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Также стоит вопрос ремоторизации самолета: по данным «Ъ», вместо двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн). На первых порах на эти самолеты будет ставиться Sam146, уточняет один из собеседников «Ъ», но при условии, что российские представители будут отслеживать во Франции процесс сборки горячей части двигателя. В ОДК заверили, что имеют «задел как для создания новой силовой установки, так и для модернизации существующей».

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По сведениям «Ъ», СЛО готов заказать десять уменьшенных SSJ100 (шесть в варианте «салон» и четыре со специальным бортовым узлом связи) на 35 млрд руб., возможность заказа примерно 30 машин рассматривает Минобороны. В ГСС рассчитывают и на частные заказы: по оценкам компании, потребность российского рынка в SSJ100 на 75 кресел с дальностью 1,5−2,5 тыс. км может достичь 200−300 самолетов, зарубежного — 3 тыс. единиц. Имена потенциальных заказчиков там не раскрыли, но два источника «Ъ» на авиарынке утверждают, что переговоры по 75 самолетам ведет совладелец S7 Владислав Филев. В S7 «Ъ» подтвердили интерес к новому SSJ100, сообщив, что авиакомпания «активно работает над техническим заданием». Возможный объем заказа там не уточнили. Сейчас S7 развивает программу межрегиональных рейсов на Embraer 170 на 78 кресел.

В ГСС уточнили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го — начале 2023 года, но ряд источников «Ъ» в авиапроме считают сроки слишком оптимистичными. По их оценке, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет.

На проект делается большая ставка: он должен создать новый сегмент рынка и расширить линейку самолетов ГСС, но нужен мощный стартовый заказ примерно на 100 самолетов, говорит источник «Ъ» в аппарате правительства, добавляя, что «если S7 поможет, то внакладе не останется».

Одним из направлений «отдачи» для группы могут быть проекты в космической сфере. Владислав Филев выкупил за $167 млн у корпорации «Энергия» пусковую платформу Sea Launch в Тихом океане, на которой используются украинские ракеты-носители «Зенит» с российским двигателем РД-171. В условиях жесткого конфликта Москвы и Киева рассчитывать на продолжение производственной кооперации нереально. Но господину Филеву разрешили организовать схему: как частное лицо, он подписал контракт на 12 «Зенитов», финальная сборка которых с согласия правительства РФ будет производиться с использованием российских комплектующих в США. Таким образом, бизнесмен сможет приступить к активной эксплуатации Sea Launch в течение ближайших двух лет, выполнив обещание, данное еще в 2016 году: «В авиации я не могу быть первым, уже есть “Аэрофлот”, но в космосе буду».