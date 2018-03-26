Новый вариант комсомольского «Суперджета» поддержал Владимир Путин
Проекту выделят около 85 млрд рублей.
Проекту выделят около 85 млрд рублей.
На разработку новой версии лайнера Sukhoi SuperJet 100 выделят около 85 млрд рублей — идею поддержал Президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».
Отмечается, что идея создания уменьшенного SSJ100 появилась в контексте споров о судьбе проекта Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х годов, но до серийного производства не дошел. Кроме того, парк Як-40 и Ту-134 у СЛО (сейчас используются по две такие машины) и военных (36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3) нуждается в обновлении. Причем ни СЛО, ни Минобороны не могут закупать самолет в стандартной комплектации ввиду большого количества импортных комплектующих и сложностей с послепродажным обслуживанием.
Поэтому авиастроители предложили уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию (в «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС), выпускающих самолет, утверждают, что доля российских компонентов «увеличится во много раз»), а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.
Также стоит вопрос ремоторизации самолета. Вместо двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн), уточняет издание.
В ГСС уточнили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го — начале 2023 года, но по оценке источников в авиации, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет.
Отмечается, что проект должен создать новый сегмент рынка и расширить линейку самолетов ГСС, но нужен мощный стартовый заказ примерно на 100 самолетов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.