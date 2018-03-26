Новый вариант комсомольского «Суперджета» поддержал Владимир Путин

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На разработку новой версии лайнера Sukhoi SuperJet 100 выделят около 85 млрд рублей — идею поддержал Президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».

Информацию о том, что глава государства согласился выделить деньги на «короткую» версию самолета, вместимостью 75 пассажиров, изданию рассказали источники в авиаотрасли и подтвердили собеседники в аппарате правительства и администрации президента. По их словам, президент наложил положительную резолюцию на письмо МД-12748/18, направленное 1 марта главой минпромторга и председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денисом Мантуровым.

Отмечается, что идея создания уменьшенного SSJ100 появилась в контексте споров о судьбе проекта Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х годов, но до серийного производства не дошел. Кроме того, парк Як-40 и Ту-134 у СЛО (сейчас используются по две такие машины) и военных (36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3) нуждается в обновлении. Причем ни СЛО, ни Минобороны не могут закупать самолет в стандартной комплектации ввиду большого количества импортных комплектующих и сложностей с послепродажным обслуживанием.

Поэтому авиастроители предложили уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию (в «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС), выпускающих самолет, утверждают, что доля российских компонентов «увеличится во много раз»), а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Также стоит вопрос ремоторизации самолета. Вместо двигателя SaM146, который производится российским «ОДК-Сатурн» и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 тонн), уточняет издание.

По информации «Коммерсант», СЛО готов заказать 10 уменьшенных лайнеров (шесть в варианте «салон» и четыре со специальным бортовым узлом связи) на 35 млрд рублей, возможность заказа примерно 30 машин рассматривает Минобороны. В ГСС рассчитывают и на частные заказы: по оценкам компании, потребность российского рынка в SSJ100 на 75 кресел с дальностью 1,5−2,5 тыс км может достичь 200−300 самолетов, зарубежного — 3 тыс единиц. Имена потенциальных заказчиков там не раскрыли, но два источника на авиарынке утверждают, что переговоры по 75 самолетам ведет совладелец S7 Владислав Филев. В S7 подтвердили интерес к новому SSJ100, сообщив, что авиакомпания «активно работает над техническим заданием».

В ГСС уточнили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го — начале 2023 года, но по оценке источников в авиации, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет.