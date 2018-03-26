Восемь новых школ строят одновременно в Новосибирске

Растущие «Матрешки».

Южно-Чемской микрорайон Кировского района занимает все новые гектары.

В Новосибирск едут жить из всех соседних регионов, новые дома пустовать не будут. Но ближайшие школы — в километрах отсюда. Мало того, что ходить далеко, еще и учатся там в две смены: здания не рассчитаны на такое количество детей.

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— Купили здесь квартиру, радовались, когда ребенок пошел в первый класс. Школа располагается в 2 километрах отсюда. Сейчас многие жители микрорайона возят детей в центр города, — поделилась местная жительница Екатерина Владимировна.

Первая школа в «Матрешках».

Прямо под окнами многоэтажек почти в центре микрорайона огорожена огромная площадка. За забором мощные машины сдвигают землю, вбивают сваи.

— На эту площадку мы зашли в феврале. Сейчас под блок-секцию Б уже забиты сваи. Под блок-секции А и В идет разработка грунта, — рассказала начальник производства компании-подрядчика ООО ПКФ «Агросервис» Ирина Смаль.

В блоке А — актовый и два спортивных зала, кабинет директора, учительские. Секция В — для старшеклассников, Б — для младших школьников. В одну смену в здании смогут заниматься 1100 детей. Проект стал типовым: такие школы сейчас возводят на улицах Титова и Тюленина.

— Речь идет о полной унификации проектов, которая способствует удешевлению и ускорению строительства школ в Новосибирске. Не нужно разрабатывать чертежи корпусов, остается только привязать здание к местности, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Не ждать денег из центра.

Еще один способ ускориться — начинать работу, не дожидаясь, пока из федеральной казны придут деньги.

— Мы начинаем работы за счет городской казны. Когда в следующем году поступят федеральные деньги, на этом объекте уже будет создан серьезный задел. Это гарантия того, что мы уложимся в установленные сроки, — пояснил Анатолий Локоть.

Такой метод уже успешно применяли, когда строили школу № 212 в микрорайоне Горский. Тогда удалось завершить работы за год.