Восемь новых школ строят одновременно в Новосибирске
Развитие социальной инфраструктуры — один из приоритетов в работе городских властей. Несколько стройплощадок будущих школ осмотрел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Развитие социальной инфраструктуры — один из приоритетов в работе городских властей. Несколько стройплощадок будущих школ осмотрел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Растущие «Матрешки».
В Новосибирск едут жить из всех соседних регионов, новые дома пустовать не будут. Но ближайшие школы — в километрах отсюда. Мало того, что ходить далеко, еще и учатся там в две смены: здания не рассчитаны на такое количество детей.
— Купили здесь квартиру, радовались, когда ребенок пошел в первый класс. Школа располагается в 2 километрах отсюда. Сейчас многие жители микрорайона возят детей в центр города, — поделилась местная жительница Екатерина Владимировна.
Первая школа в «Матрешках».
Прямо под окнами многоэтажек почти в центре микрорайона огорожена огромная площадка. За забором мощные машины сдвигают землю, вбивают сваи.
— На эту площадку мы зашли в феврале. Сейчас под
В блоке А — актовый и два спортивных зала, кабинет директора, учительские. Секция В — для старшеклассников, Б — для младших школьников. В одну смену в здании смогут заниматься 1100 детей. Проект стал типовым: такие школы сейчас возводят на улицах Титова и Тюленина.
— Речь идет о полной унификации проектов, которая способствует удешевлению и ускорению строительства школ в Новосибирске. Не нужно разрабатывать чертежи корпусов, остается только привязать здание к местности, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Не ждать денег из центра.
Еще один способ ускориться — начинать работу, не дожидаясь, пока из федеральной казны придут деньги.
— Мы начинаем работы за счет городской казны. Когда в следующем году поступят федеральные деньги, на этом объекте уже будет создан серьезный задел. Это гарантия того, что мы уложимся в установленные сроки, — пояснил Анатолий Локоть.
Такой метод уже успешно применяли, когда строили школу № 212 в микрорайоне Горский. Тогда удалось завершить работы за год.
Всего в Новосибирске одновременно строятся 8 школ. Масштабная программа — такой с советских времен не было! Строительство образовательных учреждений — приоритет в работе городской власти. В 2018 году в городе планируют сдать пять школ.
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