Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Фруктовые соки назвали опасными
Кети Топурия с дочкой рассмешили пользователей Сети
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
06:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Восемь новых школ строят одновременно в Новосибирске

Развитие социальной инфраструктуры — один из приоритетов в работе городских властей. Несколько стройплощадок будущих школ осмотрел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Растущие «Матрешки».

Южно-Чемской микрорайон Кировского района занимает все новые гектары.

В Новосибирск едут жить из всех соседних регионов, новые дома пустовать не будут. Но ближайшие школы — в километрах отсюда. Мало того, что ходить далеко, еще и учатся там в две смены: здания не рассчитаны на такое количество детей.

Читайте также
Более 170 школ и детсадов планируют построить и реконструировать в Новосибирске

— Купили здесь квартиру, радовались, когда ребенок пошел в первый класс. Школа располагается в 2 километрах отсюда. Сейчас многие жители микрорайона возят детей в центр города, — поделилась местная жительница Екатерина Владимировна.

Первая школа в «Матрешках».

Прямо под окнами многоэтажек почти в центре микрорайона огорожена огромная площадка. За забором мощные машины сдвигают землю, вбивают сваи.

— На эту площадку мы зашли в феврале. Сейчас под блок-секцию Б уже забиты сваи. Под блок-секции А и В идет разработка грунта, — рассказала начальник производства компании-подрядчика ООО ПКФ «Агросервис» Ирина Смаль.

В блоке А — актовый и два спортивных зала, кабинет директора, учительские. Секция В — для старшеклассников, Б — для младших школьников. В одну смену в здании смогут заниматься 1100 детей. Проект стал типовым: такие школы сейчас возводят на улицах Титова и Тюленина.

— Речь идет о полной унификации проектов, которая способствует удешевлению и ускорению строительства школ в Новосибирске. Не нужно разрабатывать чертежи корпусов, остается только привязать здание к местности, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Не ждать денег из центра.

Еще один способ ускориться — начинать работу, не дожидаясь, пока из федеральной казны придут деньги.

— Мы начинаем работы за счет городской казны. Когда в следующем году поступят федеральные деньги, на этом объекте уже будет создан серьезный задел. Это гарантия того, что мы уложимся в установленные сроки, — пояснил Анатолий Локоть.

Такой метод уже успешно применяли, когда строили школу № 212 в микрорайоне Горский. Тогда удалось завершить работы за год.

Всего в Новосибирске одновременно строятся 8 школ. Масштабная программа — такой с советских времен не было! Строительство образовательных учреждений — приоритет в работе городской власти. В 2018 году в городе планируют сдать пять школ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пугачева сравнила 5-летнюю внучку с Моной Лизой
Россиянин Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово торгового центра
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Путин в короне: что означает новая обложка Time?
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь