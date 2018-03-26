Краснодару вернули зеленую зону в Юбилейном микрорайоне

Жители микрорайона обратились к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой оказать содействие в дальнейшем развитии Рождественского парка. Речь шла о возможном присоединении участка в 6,8 га. Ранее, в 2007 году он был отдан ООО «Атман» под застройку. Судебное решение продолжалось около двух лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.