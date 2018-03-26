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13:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Краснодару вернули зеленую зону в Юбилейном микрорайоне

КРАСНОДАР, 26 март, ФедералПресс. Зеленую зону в Юбилейном микрорайоне Краснодара окончательно вернули городу. Участок увеличат на 6,8 га.

Жители микрорайона обратились к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой оказать содействие в дальнейшем развитии Рождественского парка. Речь шла о возможном присоединении участка в 6,8 га. Ранее, в 2007 году он был отдан ООО «Атман» под застройку. Судебное решение продолжалось около двух лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас участок окончательно вернули в муниципальную собственность. Вопрос находился на личном контроле главы региона.

«ФедералПресс» напоминает, что власти Краснодара изымут землю для строительства новой дороги в Юбилейном микрорайоне.

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