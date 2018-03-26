Омские пограничники изъяли 13 тонн нелегального алкоголя
С начала 2018 года в регион 11 раз пытались провезли «левый» алкоголь.
С начала 2018 года в регион 11 раз пытались провезли «левый» алкоголь.
Омские пограничники изъяли 13 тонн нелегального алкоголя. Об этом сообщает
В регион с начала 2018 года через
«У перевозчиков отсутствовали документы, удостоверяющие легальность производства и оборота перевозимой спиртосодержащей продукции и
Весь «левый» алкоголь передали в подразделения ОМВД России.
Напомним, что в 2017 году в Омскую область контрабандный алкоголь пытались провезти всего три раза.
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