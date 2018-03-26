Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
С чем вернулась в Россию потерявшая кисти рук Маргарита Грачева
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Мэй может уйти: Британия прокололась с «Новичком» - эксперт
«Худший кошмар НАТО»: в США оценили Ту-160
CМИ: США проверили территориальную целостность России
Танки РФ избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
08:18 (мск), источник: АиФ Омск

Омские пограничники изъяли 13 тонн нелегального алкоголя

С начала 2018 года в регион 11 раз пытались провезли «левый» алкоголь.

Омские пограничники изъяли 13 тонн нелегального алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

В регион с начала 2018 года через Российско-Казахстанскую границу пытались 11 раз незаконно провезти алкоголь, при этом только в марте пограничники зафиксировали восемь попыток контрабанды.

«У перевозчиков отсутствовали документы, удостоверяющие легальность производства и оборота перевозимой спиртосодержащей продукции и товарно-сопроводительные накладные. По данным основаниям алкоголь в количестве 13 тонн литров был изъят из незаконного оборота», — сообщают в пресс-службе.

Весь «левый» алкоголь передали в подразделения ОМВД России.

Напомним, что в 2017 году в Омскую область контрабандный алкоголь пытались провезти всего три раза.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Девушки будут красивыми, если на них жениться». Детские мысли к 8 марта
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь