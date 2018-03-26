Омские пограничники изъяли 13 тонн нелегального алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

В регион с начала 2018 года через Российско-Казахстанскую границу пытались 11 раз незаконно провезти алкоголь, при этом только в марте пограничники зафиксировали восемь попыток контрабанды.

«У перевозчиков отсутствовали документы, удостоверяющие легальность производства и оборота перевозимой спиртосодержащей продукции и товарно-сопроводительные накладные. По данным основаниям алкоголь в количестве 13 тонн литров был изъят из незаконного оборота», — сообщают в пресс-службе.

Весь «левый» алкоголь передали в подразделения ОМВД России.