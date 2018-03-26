В Омске передавили 250 кг свежих яблок
Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора задержали в Омской области легковой автомобиль, в котором оказалось 250 кг запрещенных к ввозу яблок.
Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора задержали в Омской области легковой автомобиль, в котором оказалось 250 кг запрещенных к ввозу яблок.
Машина ехала из Петропавловска Республики Казахстан в Исилькуль. Согласно информации на этикетках, страной происхождения яблок оказалась Польша.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», все 250 кг запрещенных к ввозу яблок были «уничтожены механическим способом».
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