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08:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске передавили 250 кг свежих яблок

Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора задержали в Омской области легковой автомобиль, в котором оказалось 250 кг запрещенных к ввозу яблок.

Источник: AP 2018

Машина ехала из Петропавловска Республики Казахстан в Исилькуль. Согласно информации на этикетках, страной происхождения яблок оказалась Польша.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», все 250 кг запрещенных к ввозу яблок были «уничтожены механическим способом».

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