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10:07 (мск), источник: "Российская газета"

Сборка серийных МС-21 начнется в июне

Серийное производство новых российских ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров МС-21 начнется в июне.

Иркутский авиационный завод ожидает в скором времени поставки от предприятий-смежников деталей для первых серийных лайнеров. Изготовление этих деталей, панелей и агрегатов уже идет, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиазавода.

Работы проводятся по графику.

Уже есть и планы на первый серийный борт. Его намерены поставить на рейсы иркутской авиакомпании «ИрАэро».

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