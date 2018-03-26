Сборка серийных МС-21 начнется в июне
Серийное производство новых российских
Серийное производство новых российских
Иркутский авиационный завод ожидает в скором времени поставки от
Работы проводятся по графику.
Уже есть и планы на первый серийный борт. Его намерены поставить на рейсы иркутской авиакомпании «ИрАэро».
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