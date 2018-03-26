Волгоградский аэропорт объявил о скором открытии рейсов в Грецию и Турцию
Волгоградцы смогут напрямую летать в Анталью и Ираклион с апреля и июня.
Волгоградцы смогут напрямую летать в Анталью и Ираклион с апреля и июня.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, с 24 апреля стартуют рейсы в Ереван, с 1 мая — в Краснодар и Самару, с 3 мая — в Сочи и Казань, с 21 мая — в Симферополь. Кроме того, в скором времени самолеты начнут летать в Тюмень и Челябинск.
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