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13:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградский аэропорт объявил о скором открытии рейсов в Грецию и Турцию

Волгоградцы смогут напрямую летать в Анталью и Ираклион с апреля и июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе местного аэропорта, с 25 марта воздушная гавань переходит на летнее расписание. В скором времени будут открыты новые рейсы и возобновлены сезонные маршруты. Так, волгоградцы смогут летать в Анталью уже с 16 апреля, в Ираклион — с 1 июня, Салоники — с 6 июня.

Кроме того, с 24 апреля стартуют рейсы в Ереван, с 1 мая — в Краснодар и Самару, с 3 мая — в Сочи и Казань, с 21 мая — в Симферополь. Кроме того, в скором времени самолеты начнут летать в Тюмень и Челябинск.

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