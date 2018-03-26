Первые станции «городской электрички» в Новосибирске хотят открыть в течение года

Об этом в ходе совещания по развитию Южно-Чемского жилмассива сообщили руководители города и области. Станции примут пассажиров еще до того, как будет обустроена вся сеть предполагаемого «наземного метро».

— Это относительно недорогой способ разгрузить дороги города, обеспечить доступность центра для жителей отдаленных микрорайонов. Проект городской электрички может стать реальным уже в 2019-м году, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, рассматривается возможность изменения первоначального плана реализации проекта и включения в схему движения территории Затулинского жилмассива.

Активное обсуждение проекта «Городская электричка» возобновилось в конце 2017 года. Предполагается, что на существующих железнодорожных путях будут обустроены, как минимум, четыре остановочные платформы, которые позволят жителям отдаленных микрорайонов добираться в центр города без использования автотранспорта. Ориентировочные затраты на строительство остановочной платформы «Клещиха» составят 8 млн рублей, «Чемской» — 15,5 млн рублей, «Нордмолл» — 40 млн рублей, «Чистая слобода» — 529,5 млн рублей.