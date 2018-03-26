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10:10 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Первые станции «городской электрички» в Новосибирске хотят открыть в течение года

Реализация проекта начнется с остановочных платформ «Чемская» и «Клещиха».

Об этом в ходе совещания по развитию Южно-Чемского жилмассива сообщили руководители города и области. Станции примут пассажиров еще до того, как будет обустроена вся сеть предполагаемого «наземного метро».

— Это относительно недорогой способ разгрузить дороги города, обеспечить доступность центра для жителей отдаленных микрорайонов. Проект городской электрички может стать реальным уже в 2019-м году, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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По его словам, рассматривается возможность изменения первоначального плана реализации проекта и включения в схему движения территории Затулинского жилмассива.

Активное обсуждение проекта «Городская электричка» возобновилось в конце 2017 года. Предполагается, что на существующих железнодорожных путях будут обустроены, как минимум, четыре остановочные платформы, которые позволят жителям отдаленных микрорайонов добираться в центр города без использования автотранспорта. Ориентировочные затраты на строительство остановочной платформы «Клещиха» составят 8 млн рублей, «Чемской» — 15,5 млн рублей, «Нордмолл» — 40 млн рублей, «Чистая слобода» — 529,5 млн рублей.

Затраты на строительство платформ и павильонов должна взять на себя Западно-Сибирская железная дорога. В зоне ответственности муниципалитета — подготовка подъездных путей и парковок. Так, например, для обеспечения подъезда к станции «Чистая слобода» придется построить новую дорогу: продлить улицу Титова от пересечения с улицей Бийской до улицы Дукача.

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