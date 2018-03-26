Первые станции «городской электрички» в Новосибирске хотят открыть в течение года
Реализация проекта начнется с остановочных платформ «Чемская» и «Клещиха».
Реализация проекта начнется с остановочных платформ «Чемская» и «Клещиха».
Об этом в ходе совещания по развитию
— Это относительно недорогой способ разгрузить дороги города, обеспечить доступность центра для жителей отдаленных микрорайонов. Проект городской электрички может стать реальным уже в 2019-м году, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По его словам, рассматривается возможность изменения первоначального плана реализации проекта и включения в схему движения территории Затулинского жилмассива.
Активное обсуждение проекта «Городская электричка» возобновилось в конце 2017 года. Предполагается, что на существующих железнодорожных путях будут обустроены, как минимум, четыре остановочные платформы, которые позволят жителям отдаленных микрорайонов добираться в центр города без использования автотранспорта. Ориентировочные затраты на строительство остановочной платформы «Клещиха» составят 8 млн рублей, «Чемской» — 15,5 млн рублей, «Нордмолл» — 40 млн рублей, «Чистая слобода» — 529,5 млн рублей.
Затраты на строительство платформ и павильонов должна взять на себя
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