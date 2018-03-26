«Азимут» откроет пять новых направлений из Ростова

С 1 апреля перевозчик будет выполнять рейсы между Ростовом и Уфой. Вылет из «Платова» в 01:10, в обратном направлении в 07:00. Всего вылетов будет три в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Со 2 апреля открывается направление Ростов-на-Дону — Казань. Оно будет обслуживаться по понедельникам, средам и пятницам. Вылет в столицу Татарстана в 16:00, из Казани в 19:05.

С 5 апреля стартуют рейсы в Минеральные Воды из Ростова-на-Дону по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из «Платова» в 20:15, в обратном направлении в 22:15.

«В Грозный из донской столицы перевозчик начнет обслуживать направление с 24 апреля по вторникам и четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 09:55, из столицы Чеченской Республики в 12:15», — говорится в сообщении.