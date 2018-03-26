«Азимут» откроет пять новых направлений из Ростова
Авиакомпания «Азимут» весной 2018 года откроет пять новых направлений из Ростова-на-Дону: в Казань, Грозный, Минеральные Воды, Уфу и Нижний Новгород, говорится в официальном сообщении компании.
Авиакомпания «Азимут» весной 2018 года откроет пять новых направлений из Ростова-на-Дону: в Казань, Грозный, Минеральные Воды, Уфу и Нижний Новгород, говорится в официальном сообщении компании.
С 1 апреля перевозчик будет выполнять рейсы между Ростовом и Уфой. Вылет из «Платова» в 01:10, в обратном направлении в 07:00. Всего вылетов будет три в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Со 2 апреля открывается направление
С 5 апреля стартуют рейсы в Минеральные Воды из
«В Грозный из донской столицы перевозчик начнет обслуживать направление с 24 апреля по вторникам и четвергам. Вылет из
С 1 мая откроются для пассажиров направление из
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