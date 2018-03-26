Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Скоро сами будете строить: в Сети ответили на обход Украины СП-2
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
15:16 (мск), источник: Коммерсантъ

«Азимут» откроет пять новых направлений из Ростова

Авиакомпания «Азимут» весной 2018 года откроет пять новых направлений из Ростова-на-Дону: в Казань, Грозный, Минеральные Воды, Уфу и Нижний Новгород, говорится в официальном сообщении компании.

С 1 апреля перевозчик будет выполнять рейсы между Ростовом и Уфой. Вылет из «Платова» в 01:10, в обратном направлении в 07:00. Всего вылетов будет три в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Со 2 апреля открывается направление Ростов-на-Дону — Казань. Оно будет обслуживаться по понедельникам, средам и пятницам. Вылет в столицу Татарстана в 16:00, из Казани в 19:05.

С 5 апреля стартуют рейсы в Минеральные Воды из Ростова-на-Дону по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из «Платова» в 20:15, в обратном направлении в 22:15.

«В Грозный из донской столицы перевозчик начнет обслуживать направление с 24 апреля по вторникам и четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 09:55, из столицы Чеченской Республики в 12:15», — говорится в сообщении.

С 1 мая откроются для пассажиров направление из Ростова-на-Дону в Нижний Новгород. Оно будет обслуживаться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям в 08:20, в обратном направлении по пятницам в 11:15,по вторникам и воскресеньям в 11:30.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В России появятся новые правила проведения дорожных работ
«Антонов» ищет выход на российский рынок в обход санкций
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Польша высылает российских дипломатов
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь