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11:56 (мск), источник: Prokazan.ru

Казань к ЧМ-2018 закупит 40 автобусов за 422 млн рублей

Казань к чемпионату мира по футболу закупит 40 новых автобусов за 422 млн рублей. Тендер по поиску лизингодателя опубликован на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Отмечается, что поставку автобусов необходимо провести в четыре этапа: 10 автобусов необходимо привезти до 17 мая, 15 автобусов — до 10 июня, 12 автобусов — до 20 июня и 3 автобуса — до 25 июня.

 — Автобусы должны быть рассчитаны на 105 пассажиров. Также должно быть место для инвалидов. Количество сидячих мест — 25. Тип двигателя — ОМ906 LA (Е 5) Mercedes- Benz, а цвет кузова — красный, — говорится в техзадании.

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