В Красноярском крае назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий
Список составили в агентстве труда и занятости населения.
Список составили в агентстве труда и занятости населения.
В краевом агентстве назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий региона. На первом месте находится вакансия, напротив которой указана заработная плата в размере до 173 тысяч рублей. Такое вознаграждение за проделанную в месяц работу предлагают инженеру по наладке и испытаниям в специальном
На втором месте — заработная плата до 171 тысячи рублей. Такие деньги за свою деятельность может получать главный специалист отдела геотехнического мониторинга в ООО «РН-Ванкор».
Третье место в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий занимает глава группы авторского надзора в ООО «Полюс Проект». Будущему руководителю предлагают зарплату до 146 887 рублей;.
На четвертом — глава вахтового поселка в ООО «Ротекс-с». В месяц специалист может рассчитывать на вознаграждение до 135 тысяч рублей;.
Замыкает пятерку лидеров по зп проходчик в ООО «Заполярная строительная компания». Ему предлагают до 131 тысяч рублей.
По данным агентства труда и занятости населения региона, с начала этого года работодатели заявили 49 тысяч вакансий. Средняя заработная плата по ним составила 35,5 тысячи рублей, уточнили в агентстве.
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