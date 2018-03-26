Латвийские предприниматели построят фармзавод в Узбекистане

«У Савицкиса очень большой опыт в реализации таких проектов в этом регионе — в прошлом году он построил в Узбекистане огромную работающую на газе электростанцию. Наш проект — подобного масштаба. Речь идет о заводе фармацевтической химии, который производит сырье для заводов, выпускающих готовые лекарства и в той же стране, и в соседних странах, а также на экспорт в ЕС и другие страны. Мы планируем построить химический фармзавод, у которого будет сертификат GMP (хорошей производственной практики), дающий возможность поставлять на экспорт выпускаемые вещества», — сказал в интервью газете Белевич.