Беларусь увеличит поставку картофеля в Узбекистан
Беларусь произвести 1,2 миллиона тонн картофеля, чтобы поставлять в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Китай.
Беларусь произвести 1,2 миллиона тонн картофеля, чтобы поставлять в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Китай.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Беларуси планируется произвести около 1,2 миллиона тонн картофеля, 629 тысяч тонн овощей и 118 тысяч тонн плодов и ягод.
«В Россию постараемся поставить не меньше показателя 2017 года, но будем наращивать поставки в другие страны — Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Китай… Если Россия затребует больше, мы будем готовы поставить эти объемы», — заявил Гракун на
По его словам, Белоруссия планирует увеличивать объемы производства в стране плодоовощной продукции, чтобы иметь возможность сохранять объемы поставок в РФ и расширять географию экспорта, пишет РИА Новости.
Замминистра пояснил, что возможности наращивания экспорта плодоовощной продукции выросли благодаря государственной программе по строительству современных хранилищ, которые позволяют практически круглогодично осуществлять экспорт.
В частности, он рассказал, что в 2017 году Белоруссия в целом поставила на экспорт более 380 тысяч тонн картофеля, основной объем поставок пришелся на российский рынок. Гракун обратил внимание, что экспорт картофеля в прошлом году превысил показатели предыдущих лет.
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