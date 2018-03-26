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19:19 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве заявили о наличии плана по взысканию денег с «Газпрома»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. У Киева есть план по взысканию с «Газпрома» средств, которые российская компания должна выплатить по решениям Стокгольмского арбитража и украинских судов, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала «Прямой».

Источник: РИА Новости
Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом.
Павел Петренко
министр юстиции Украины

По его словам, украинская сторона уже «идентифицировала» активы «Газпрома» в других странах.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» с учетом предыдущего решения должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В российском концерне раскритиковали решение суда и отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу Украины. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через арбитраж.

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Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009—2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.

Оспорить в украинских судах принудительное взыскание «Газпрому» также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом «Газпром» заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях.

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22 марта© Ньюстюб
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