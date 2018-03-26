В Киеве заявили о наличии плана по взысканию денег с «Газпрома»

Источник: РИА Новости

Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом. Павел Петренко министр юстиции Украины

По его словам, украинская сторона уже «идентифицировала» активы «Газпрома» в других странах.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» с учетом предыдущего решения должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В российском концерне раскритиковали решение суда и отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу Украины. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через арбитраж.

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Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал «Газпрому» штраф за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009—2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.