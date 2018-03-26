Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
Ксения Собчак поддержала «девочку в розовом» из Волоколамска
Обувь на весну, которая решит проблему сочетаний раз и навсегда
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
16:52 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме предложили запретить взыскивать с должников более половины зарплаты

В Госдуме намерены внести изменения в закон об исполнительном производстве и запретить взыскивать с должников сумму, превышающую 50% от их зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

Источник: Reuters

«С должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов», — сказано в проекте нового федерального закона.

Отмечается, что при этом общий доход гражданина после всех взысканий не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в месте проживания должника.

В прошлом году сообщалось, что около 1,7 млн должников не могут выехать за границу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Савченко сравнила украинские и российские СИЗО
Названа причина смерти Мавроди
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Ряд стран вышлют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь