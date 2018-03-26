В Госдуме предложили запретить взыскивать с должников более половины зарплаты
В Госдуме намерены внести изменения в закон об исполнительном производстве и запретить взыскивать с должников сумму, превышающую 50% от их зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.
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