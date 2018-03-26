В Госдуме предложили запретить взыскивать с должников более половины зарплаты

«С должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов», — сказано в проекте нового федерального закона.

Отмечается, что при этом общий доход гражданина после всех взысканий не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в месте проживания должника.