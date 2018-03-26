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18:39 (мск), источник: Новый Калининград

Власти разрешили реконструировать Центральный рынок в Калининграде

Разрешение выдало правительство Калининградской области.

Агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на реконструкцию комплекса Центрального продовольственного рынка в Калининграде. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Калининградской области. Разрешение выдано на «реконструкцию зданий центрального рынка с расширением торговых и офисных площадей» и действует до 14 февраля 2019 года.

Напомним, управляющая компания Центрального рынка планирует отремонтировать комплекс к ЧМ-2018. Отметим, в 2017 года здание Центрального рынка (Манеж Врангельского кирасирского полка) после историко-культурной экспертизы, заказанной инвестором, было исключено из списка выявленных объектов культурного наследия. По словам главы Службы охраны памятников Евгения Маслова, это все равно не позволит собственнику снести здание в силу того, что оно входит в зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Любая реконструкция, по словам Маслова, также должна быть согласована со Службой.

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