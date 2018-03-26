Названы самые дешевые города Европы на весенние каникулы

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отдохнуть в Кракове, по мнению издания, можно за 165 евро, потратив на проживание 78 евро и 87 евро на текущие расходы. Ехать во второй по величине город Польши стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть рыночную площадь, которую называют самой большой средневековой площадью Европы.

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Отдых в столице Литвы обойдется дороже на один евро: предполагается, что 77 евро турист потратит на текущие расходы и 89 евро — на проживание. На весенние каникулы в столице Латвии хватит около 173 евро, при этом проживание составит всего 62 евро.

Каникулы в Москве, пишет издание, обойдутся в 200 евро, 120 из которых уйдут на текущие расходы, а 80 — на проживание. The Telegraph рекомендует туристам не только посетить Красную Площадь, Кремль и мавзолей, но и проникнуться атмосферой города — одного из самых динамичных в Европе.