СК возьмет на контроль проверку по сносу аварийных домов в Башкирии

Источник: РИА Новости

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход и результаты доследственной проверки по факту возможных нарушений, допущенных при сносе аварийного жилья в Республике Башкортостан», — сказала она.

Петренко пояснила, что сегодня на одном из федеральных каналов обсуждалась история жителей аварийного дома города Уфы. По ее словам, в сюжете отмечалось, что дом не пригоден для проживания, а местные власти не совершают активных действий по расселению жильцов.