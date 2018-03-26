СК возьмет на контроль проверку по сносу аварийных домов в Башкирии

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход и результаты доследственной проверки по факту возможных нарушений, допущенных при сносе аварийного жилья в Республике Башкортостан», — сказала она.
Петренко пояснила, что сегодня на одном из федеральных каналов обсуждалась история жителей аварийного дома города Уфы. По ее словам, в сюжете отмечалось, что дом не пригоден для проживания, а местные власти не совершают активных действий по расселению жильцов.
«Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить озвученные в СМИ факты, выполнить необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае объективного подтверждения данной информации незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», — добавила Петренко.
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