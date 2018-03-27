Омичей приглашают на выставку деликатесов «Дары Камчатки»
Омичей приглашают на выставку деликатесов «Дары Камчатки». Дальний Восток всегда славился огромным разнообразием рыбы.
Омичей приглашают на выставку деликатесов «Дары Камчатки». Дальний Восток всегда славился огромным разнообразием рыбы.
И теперь попробовать всё это изобилие могут и жители нашего города.
Вся эта ценная морская рыба еще недавно плавала у берегов Камчатки. А теперь широко представлена в Омске. Красная икра, осетр, тунец, палтус, эсколар, бескостная богатая йодом белорыбица и даже осьминог. Копченые и малосоленые. По словам организаторов, рыбу коптят на натуральных опилках, без использования жидкого дыма, что позволяет сохранить ее полезные свойства. Особенно ценится у покупателей и рыбаков — самый крупный тихоокеанский лосось — чавыча.
Полуостров ведь не зря называют краем земли. Только вдали от цивилизации можно выловить экологически чистые морепродукты. Ценители морепродуктов хорошо это знают. И вкус настоящих дальневосточных деликатесов без труда отличат от других продуктов.
Помимо рыбы, на выставке представлена законсервированная морская продукция. Которую можно еще и продегустировать.
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