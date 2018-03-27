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06:27 (мск), источник: Вести - Омск

Омичей приглашают на выставку деликатесов «Дары Камчатки»

Омичей приглашают на выставку деликатесов «Дары Камчатки». Дальний Восток всегда славился огромным разнообразием рыбы.

Источник: Вести - Омск

И теперь попробовать всё это изобилие могут и жители нашего города.

Вся эта ценная морская рыба еще недавно плавала у берегов Камчатки. А теперь широко представлена в Омске. Красная икра, осетр, тунец, палтус, эсколар, бескостная богатая йодом белорыбица и даже осьминог. Копченые и малосоленые. По словам организаторов, рыбу коптят на натуральных опилках, без использования жидкого дыма, что позволяет сохранить ее полезные свойства. Особенно ценится у покупателей и рыбаков — самый крупный тихоокеанский лосось — чавыча.

Полуостров ведь не зря называют краем земли. Только вдали от цивилизации можно выловить экологически чистые морепродукты. Ценители морепродуктов хорошо это знают. И вкус настоящих дальневосточных деликатесов без труда отличат от других продуктов.

Помимо рыбы, на выставке представлена законсервированная морская продукция. Которую можно еще и продегустировать. Выставка-ярмарка с камчатской рыбой пробудет в нашем городе до первого апреля. А значит, омичи смогут вдоволь насладиться морскими деликатесами.

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