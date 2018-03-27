Минпромторг увеличит срок внеплановых проверок бизнеса вдвое

Источник: РИА "Новости"

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Согласно документу, времени, заложенного законодательством для проведения проверок, не достаточно для качественного проведения экспертизы цемента, битума и других стройматериалов.

При этом в ведомстве подчеркивают, что увеличение сроков внеплановых проверок позволит сокращать объем незаконного оборота промышленной продукции и эффективно бороться с недобросовестными участниками рынка.