Минпромторг увеличит срок внеплановых проверок бизнеса вдвое
Министерство промышленности и торговли России намерено увеличить максимальный срок проведения внеплановых проверок бизнеса в два раза — с 20 до 40 рабочих дней. С подготовленными ведомством поправками ознакомилась газета «Известия».
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