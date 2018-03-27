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03:09 (мск), источник: Известия

Минпромторг увеличит срок внеплановых проверок бизнеса вдвое

Министерство промышленности и торговли России намерено увеличить максимальный срок проведения внеплановых проверок бизнеса в два раза — с 20 до 40 рабочих дней. С подготовленными ведомством поправками ознакомилась газета «Известия».

Источник: РИА "Новости"
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Согласно документу, времени, заложенного законодательством для проведения проверок, не достаточно для качественного проведения экспертизы цемента, битума и других стройматериалов.

При этом в ведомстве подчеркивают, что увеличение сроков внеплановых проверок позволит сокращать объем незаконного оборота промышленной продукции и эффективно бороться с недобросовестными участниками рынка.

В то же время, по мнению экспертов, увеличение длительности проверок будет противоречить политике по снижению нагрузки на бизнес.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
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