Навага и сельдь станут «Доступной рыбой» в Хабаровском крае
Мороженая рыба из
Мороженая рыба из
В рамках проекта «Доступная рыба», по которому в торговые точки Хабаровского края продукция местных промысловых предприятий поставляется напрямую, в 2018 году будет реализовано около 100 тонн мороженой наваги. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбной промышленности регионального минприроды Кирилл Фирсов, также в ведомстве рассматривается возможность включения в программу значительных объёмов сельди.
— Объем в сто тонн мороженной наваги определён исходя из потребности в этой рыбе у жителей края, информация собрана в торговых сетях совместно с сотрудниками комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края, — говорит Кирилл Фирсов. Вылов наваги запланирован на
— В проекте «Доступная рыба» корюшка не пользовалась большим спросом у хабаровчан и, возможно, в этом году её из программы будем исключать, — рассказывает Кирилл Фирсов. — Основу, как и ранее, составят рыбы лососевых видов и частиковые — сом, карась, щука, толстолобик.
Напомним, в 2017 году в программе участвовали около 150 магазинов Хабаровска,
Цена кеты и горбуши летнего вылова в магазинах в 2017 году не превышала 129,6 рублей за 1 кг, наваги 66 рублей, малосолёная тихоокеанская сельдь продавалась по 100 рублей, красноперка по 55 руб/кг.
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