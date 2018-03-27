Навага и сельдь станут «Доступной рыбой» в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

В рамках проекта «Доступная рыба», по которому в торговые точки Хабаровского края продукция местных промысловых предприятий поставляется напрямую, в 2018 году будет реализовано около 100 тонн мороженой наваги. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбной промышленности регионального минприроды Кирилл Фирсов, также в ведомстве рассматривается возможность включения в программу значительных объёмов сельди.

— Объем в сто тонн мороженной наваги определён исходя из потребности в этой рыбе у жителей края, информация собрана в торговых сетях совместно с сотрудниками комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края, — говорит Кирилл Фирсов. Вылов наваги запланирован на май-июнь 2018 года в в Тугуро-Чумиканском районе, мороженая продукция поступит в продажу во второй половине июня. По данным ведомства, с 15 марта в крае стартовала промышленная добыча корюшки малоротой или зубатки, рекомендованные объёмы её вылова на этот сезон составляют свыше 5 тыс тонн, в том числе 530 тонн для промысла общинами коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

— В проекте «Доступная рыба» корюшка не пользовалась большим спросом у хабаровчан и, возможно, в этом году её из программы будем исключать, — рассказывает Кирилл Фирсов. — Основу, как и ранее, составят рыбы лососевых видов и частиковые — сом, карась, щука, толстолобик.