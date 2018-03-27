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03:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Навага и сельдь станут «Доступной рыбой» в Хабаровском крае

Мороженая рыба из Тугуро-Чумиканского района поступит в торговые сети в июне.

Источник: РИА "Новости"

В рамках проекта «Доступная рыба», по которому в торговые точки Хабаровского края продукция местных промысловых предприятий поставляется напрямую, в 2018 году будет реализовано около 100 тонн мороженой наваги. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбной промышленности регионального минприроды Кирилл Фирсов, также в ведомстве рассматривается возможность включения в программу значительных объёмов сельди.

— Объем в сто тонн мороженной наваги определён исходя из потребности в этой рыбе у жителей края, информация собрана в торговых сетях совместно с сотрудниками комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края, — говорит Кирилл Фирсов. Вылов наваги запланирован на май-июнь 2018 года в в Тугуро-Чумиканском районе, мороженая продукция поступит в продажу во второй половине июня. По данным ведомства, с 15 марта в крае стартовала промышленная добыча корюшки малоротой или зубатки, рекомендованные объёмы её вылова на этот сезон составляют свыше 5 тыс тонн, в том числе 530 тонн для промысла общинами коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

— В проекте «Доступная рыба» корюшка не пользовалась большим спросом у хабаровчан и, возможно, в этом году её из программы будем исключать, — рассказывает Кирилл Фирсов. — Основу, как и ранее, составят рыбы лососевых видов и частиковые — сом, карась, щука, толстолобик.

Напомним, в 2017 году в программе участвовали около 150 магазинов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и в 11 районах края. По проекту «Доступная рыба» в торговые точки поставлено и реализовано 755,5 тонн продукции, в том числе 390,5 тонн лососевых, 177,3 тонны наваги, 187,7 тонн частиковых.

Цена кеты и горбуши летнего вылова в магазинах в 2017 году не превышала 129,6 рублей за 1 кг, наваги 66 рублей, малосолёная тихоокеанская сельдь продавалась по 100 рублей, красноперка по 55 руб/кг.

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