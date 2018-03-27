ГЛОНАСС настраивается на «Умный город»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», рассмотреть вопрос наделения АО ГЛОНАСС «функциями федерального оператора по сопряжению аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центров 112 и АПК (аппаратно-программного комплекса.— “Ъ”) “Безопасный город”» господин Рогозин (является председателем совета директоров компании) поручил по итогам совещания в правительстве, состоявшегося в конце прошлой недели. Документ был разослан в профильные ведомства (Минкомсвязь, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, МВД, МЧС, Минэкономики, госкорпорацию «Роскосмос» и т. д. ), которые должны до конца марта предоставить свое обоснование по судьбе проекта. В аппарате вице-премьера от комментариев воздержались, однако в нескольких ведомствах (в частности, в Минтрансе) «Ъ» сказали, что поручение к ним поступило и «находится в проработке».

Этой теме было посвящено несколько совещаний, последнее из которых состоялось в феврале. По словам одного из отраслевых источников «Ъ», идею об интеграции стоит рассматривать как шаг к созданию системы «Умный город». Это единый аппаратный комплекс, объединяющий возможности ЭРА-ГЛОНАСС (государственная система экстренного реагирования при авариях), call-центра 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории страны) и «Безопасного города» (городская комплексная информационная система). При этом АО сможет создавать совместные предприятия с частными инвесторами, которые подключатся к решению вопросов коммерциализации ГЛОНАСС.

«Компания также сможет устанавливать стандарты для производителей устройств, заниматься их сертификацией», — уточнил он. Следующим этапом должно стать соединение усилий компании с «Российскими космическими системами» (РКС) для совместного планирования развития космической и наземной инфраструктуры. Также АО ГЛОНАСС должно подготовить требования для перехода к национальному чипу для всех устройств ГЛОНАСС, что, по мнению представителей профильных структур, должно создать новый рынок сбыта микроэлектроники.