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10:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ГЛОНАСС настраивается на «Умный город»

Как стало известно «Ъ», АО ГЛОНАСС может получить функции федерального оператора: соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Рогозин дал по итогам совещания в правительстве. Ведомства должны рассмотреть возможность объединения аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центра 112 и системы «Безопасный город», чтобы впоследствии образовать единую систему «Умный город». И. о. гендиректора АО ГЛОНАСС Аркадий Заикин заявил «Ъ», что для решения этой задачи необходимо обеспечить «единство управления» и учитывать «региональную специфику».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», рассмотреть вопрос наделения АО ГЛОНАСС «функциями федерального оператора по сопряжению аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центров 112 и АПК (аппаратно-программного комплекса.— “Ъ”) “Безопасный город”» господин Рогозин (является председателем совета директоров компании) поручил по итогам совещания в правительстве, состоявшегося в конце прошлой недели. Документ был разослан в профильные ведомства (Минкомсвязь, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, МВД, МЧС, Минэкономики, госкорпорацию «Роскосмос» и т. д.), которые должны до конца марта предоставить свое обоснование по судьбе проекта. В аппарате вице-премьера от комментариев воздержались, однако в нескольких ведомствах (в частности, в Минтрансе) «Ъ» сказали, что поручение к ним поступило и «находится в проработке».

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Этой теме было посвящено несколько совещаний, последнее из которых состоялось в феврале. По словам одного из отраслевых источников «Ъ», идею об интеграции стоит рассматривать как шаг к созданию системы «Умный город». Это единый аппаратный комплекс, объединяющий возможности ЭРА-ГЛОНАСС (государственная система экстренного реагирования при авариях), call-центра 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории страны) и «Безопасного города» (городская комплексная информационная система). При этом АО сможет создавать совместные предприятия с частными инвесторами, которые подключатся к решению вопросов коммерциализации ГЛОНАСС.

«Компания также сможет устанавливать стандарты для производителей устройств, заниматься их сертификацией», — уточнил он. Следующим этапом должно стать соединение усилий компании с «Российскими космическими системами» (РКС) для совместного планирования развития космической и наземной инфраструктуры. Также АО ГЛОНАСС должно подготовить требования для перехода к национальному чипу для всех устройств ГЛОНАСС, что, по мнению представителей профильных структур, должно создать новый рынок сбыта микроэлектроники.

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В пресс-службе оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС «Ъ» рассказали, что поручение в АО поступило 26 марта. «Система ЭРА-ГЛОНАСС функционирует в полном объеме на всей территории России от Калининграда до Камчатки, включая Крым, по своему прямому назначению — сокращение времени передачи информации об экстренных вызовах, полученных в результате ДТП и других ЧП на автомобильных дорогах, в службы экстренного реагирования для скорейшего оказания помощи пострадавшим», — заявили в компании. На данный момент, как подчеркнули в АО ГЛОНАСС, время передачи информации о ДТП из ЭРА-ГЛОНАСС в систему-112 в автоматическом режиме составляет 19 секунд. «Обеспечение технологического единства предполагает единство управления и полный учет региональной специфики, это сложная задача, которую предстоит решить», — заявил «Ъ» и. о. гендиректора АО ГЛОНАСС Аркадий Заикин.

Независимый эксперт в области навигационно-информационных технологий Андрей Лысенко отмечает, что это ожидаемое решение, поскольку АО ГЛОНАСС, являясь оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС, «заинтересовано в повышении ее надежности и скорости реагирования на ЧС». По его словам, это можно реализовать за счет высокой степени интеграции и улучшения взаимодействия всех компонентов системы. «Развитие этих проектов под единой федеральной ответственностью позволит централизовать общее управление ЭРА-ГЛОНАСС, стандартизировать каналы передачи и методы обработки данных, а также гарантировать необходимую совместимость используемых программных средств и цифровой инфраструктуры», — уверен эксперт.

Александра Джорджевич, Иван Сафронов

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