«Приморский водоканал» оказался замешан в многомиллионном уголовном деле

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Ведомством установлено, что между департаментом градостроительства Приморского края и «Приморским водоканалом» заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке». Для их выполнения КГУП «Приморский водоканал» заключил в том числе договоры субподряда на строительство напорного коллектора № 32 по ул. Борисенко.

По завершении строительства коллектора должностные лица предприятия приняли указанные работы и оплатили их стоимость — около 18 миллионов рублей. Вместе с тем, при обследовании участка в районе ул. Борисенко, эксперты выявили серьезные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта.

Прокурор Владивостока направил материалы проверки по факту принятия работ, выполненных с нарушениями, в следственный орган, который по итогам их рассмотрения возбудил уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».