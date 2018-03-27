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03:36 (мск), источник: ДЕЙТА

«Приморский водоканал» оказался замешан в многомиллионном уголовном деле

КГУП «Приморский водоканал» стал фигурантом уголовного дела по реконструкции и строительству очистных сооружений в г. Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Источник: Reuters

Ведомством установлено, что между департаментом градостроительства Приморского края и «Приморским водоканалом» заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке». Для их выполнения КГУП «Приморский водоканал» заключил в том числе договоры субподряда на строительство напорного коллектора № 32 по ул. Борисенко.

По завершении строительства коллектора должностные лица предприятия приняли указанные работы и оплатили их стоимость — около 18 миллионов рублей. Вместе с тем, при обследовании участка в районе ул. Борисенко, эксперты выявили серьезные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта.

Прокурор Владивостока направил материалы проверки по факту принятия работ, выполненных с нарушениями, в следственный орган, который по итогам их рассмотрения возбудил уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».

Таисия Масина.

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