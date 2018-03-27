«Приморский водоканал» оказался замешан в многомиллионном уголовном деле
КГУП «Приморский водоканал» стал фигурантом уголовного дела по реконструкции и строительству очистных сооружений в г. Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в
КГУП «Приморский водоканал» стал фигурантом уголовного дела по реконструкции и строительству очистных сооружений в г. Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в
Ведомством установлено, что между департаментом градостроительства Приморского края и «Приморским водоканалом» заключен контракт на выполнение
По завершении строительства коллектора должностные лица предприятия приняли указанные работы и оплатили их стоимость — около 18 миллионов рублей. Вместе с тем, при обследовании участка в районе ул. Борисенко, эксперты выявили серьезные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта.
Прокурор Владивостока направил материалы проверки по факту принятия работ, выполненных с нарушениями, в следственный орган, который по итогам их рассмотрения возбудил уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».
Таисия Масина.
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