В Хабаровском крае дадут денег на местные инициативы

В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий начался отбор претендентов на получение субсидии по рамках программы поддержки местных инициатив, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. После проверки документов и подписания соглашения о предоставлении средств поселения смогут воспользоваться деньгами на самые необходимые нужды.

«Из 80 заявок будут отобраны не более 77штук. Основными критериями является наличие и количество внебюджетных средств и средств муниципалитета, а также процент вовлеченности населения в реализацию проекта. Те, кто не пройдет конкурс, смогут подать заявки в следующем году, а также зайти со своим проектом в другую программу. Законом не запрещается участвовать одновременно в разных конкурсах на соискание субсидии. Все зависит от инициативности главы поселения и его команды, от того, насколько они смогут привлечь людей к решению проблем поселения», — отметили в ведомстве.

В большей части заявок традиционно предполагается обустройство детских и спортивных площадок. Однако есть среди них и оборудование двух пожарных частей: в Болони и Сукпае. В обоих случаях запланирована реконструкция зданий под нужды пожарных. Общая стоимость проектов 2,7 млн и 3 млн рублей соответственно. Возможная краевая субсидия — до двух миллионов рублей. Из Ванино и Горина поданы заявки на обустройство роллердромов. Жители поселка Алонка хотят отремонтировать крышу здания торгово-общественного центра. Нельканцы с помощью программы поддержки местных инициатив хотят благоустроить сельское кладбище. Из Мичуринского поступила заявка на субсидию, чтобы отремонтировать дорогу, ведущую к сельскому погосту.

В 2017 году на заседании совета по развитию местного самоуправления президент РФ уделил внимание поддержке местных инициатив и подчеркнул, что «необходимо особо поддержать те муниципалитеты, которые эффективно строят свою работу, причём опираются именно на мнение граждан и их участие». В Хабаровском крае эта программа реализуется пятый год. Граждане самостоятельно выбирают первоочередную с их точки зрения проблему, на решение которой из краевого бюджета выделяется субсидия. В период с 2014 по 2017 годы реализовано 105 проектов, общая стоимость — 225,8 млн рублей, сумма субсидии — 132,3 млн рублей. В этом году на субсидирование проектов в ППМИ запланировано 97,8 млн рублей, 2,2 млн рублей из которых — средства федеральной казны.

Как сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава администрации Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского района Елена Кулаковская, их посёлок успешно участвовал в краевой программе поддержки местных инициатив в прошлом году.

«Мы получили больше миллиона рублей из региональной казны, добавили на условиях софинансирования около 200 тысяч из поселкового бюджета, немного сложились местные жители. На эти средства мы реконструировали зрительный зал в нашем доме культуры. Теперь он не хуже, чем в городах, — добавила Елена Кулаковская. — Сейчас в нашем поселении граждане оформляют территориальное общественное самоуправление “Хальзан”. Такое название хотят дать первому в Нижнетамбовском ТОСу по названию нашей речки. Инициативные жители рассчитывают получить грант на обустройство сквера Победы, где каждому посаженному дереву будут присвоены имена погибших в Великой Отечественной войне односельчан».

Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», параллельно с финансированием муниципальных инициатив в Хабаровском крае работает программа поддержки территориальных общественных самоуправлений. ТОС — это самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельной реализации инициатив по решению вопросов местного значения. Границами ТОС могут быть подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные территории проживания граждан. В августе 2017 года в ходе совета по развитию местного самоуправления президент России Владимир Путин поставил регионам задачу по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления.