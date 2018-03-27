Одна из управляющих компаний Владивостока осталась без руководителя

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, многочисленные жалобы на ненадлежащее содержание домов на улице Крыгина, а также отказ управляющей компании вывозить мусор, побудил администрацию Владивостока обратиться в прокуратуру города. В результате в октябре 2017 года после соответствующей проверки в отношении должностного и юридического лица ООО «УК Фрунзенского района» прокуратурой города были возбуждены дела об административных правонарушениях. Тогда директор и УК были привлечены к административной ответственности в виде штрафов — на должностное лицо в размере 50 тысяч, на юридическое — в размере и 250 тысяч рублей.