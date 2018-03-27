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04:40 (мск), источник: Вести Приморье

Одна из управляющих компаний Владивостока осталась без руководителя

ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» и ее руководитель по решению суда признаны виновными в нарушениях жилищного законодательства. Комопания оштрафована на 250 тысяч рублей, а ее директор дисквалифицирован сроком на два года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, многочисленные жалобы на ненадлежащее содержание домов на улице Крыгина, а также отказ управляющей компании вывозить мусор, побудил администрацию Владивостока обратиться в прокуратуру города. В результате в октябре 2017 года после соответствующей проверки в отношении должностного и юридического лица ООО «УК Фрунзенского района» прокуратурой города были возбуждены дела об административных правонарушениях. Тогда директор и УК были привлечены к административной ответственности в виде штрафов — на должностное лицо в размере 50 тысяч, на юридическое — в размере и 250 тысяч рублей.

Спустя два месяца, в декабре 2017 года, выявлены аналогичные нарушения в домах по улицам Рылеева и Стрельникова, а также зафиксирована ненадлежащая уборка придомовых территорий по улицам Саратовской и Морозова в зимний период. Это также послужило основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении директора и юридического лица ООО «УК Фрунзенского района».

С учетом систематического нарушения условий договоров управления жилфондом и требований действующего жилищного законодательства мировым судьей судебного участка Фрунзенского судебного района Владивостока принято решение о назначении административного наказания директору «Управляющей компании Фрунзенского района» в виде дисквалификации общим сроком на 2 года. Учтено и отягчающее обстоятельство — административное правонарушение руководитель УК совершил дважды. На юридическое лицо — УК Фрунзенского района — наложен штраф в размере 250 тысяч рублей.

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