Мэрия на апрель приготовила кирпич и гранулят для омских дорог

С 16 по 21 апреля в первую очередь будут приводиться в порядок парки и территории отдыха.

«В эти дни с планируется очистить 4000 гектаров территории, убрать и вывезти не менее 10000 кубических метров мусора и задействовать не менее 350 единиц техники», — пояснил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Омска Юрий Бибик.