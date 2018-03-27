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08:21 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия на апрель приготовила кирпич и гранулят для омских дорог

С середины апреля в Омске начнутся работы по благоустройству и уборке территорий.

С 16 по 21 апреля в первую очередь будут приводиться в порядок парки и территории отдыха.

«В эти дни с планируется очистить 4000 гектаров территории, убрать и вывезти не менее 10000 кубических метров мусора и задействовать не менее 350 единиц техники», — пояснил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Омска Юрий Бибик.

Также в рамках работ по благоустройству будет проводиться аварийно-восстановительный ремонт дорог. Как пояснили в администрации города, традиционно будут применяться инертные материалы — битый кирпич и гранулят. Применять горячий асфальт на холодном покрытии нецелесообразно.

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