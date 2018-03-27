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08:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти рассказали, какие дороги в Уфе отремонтируют в первую очередь

Рабочие вышли на улицы этой ночью.

В администрации Уфы рассказали, какие дороги в столице отремонтируют в первую очередь.

Так, в Октябрьском районе столицы дорожники вышли на ремонт улиц Гагарина, Комсомольской, Сипайловской и Уфимского шоссе.

Пока в мэрии Уфы занимаются так называемым ямочным ремонтом дорог — когда основное внимание уделяют только небольшим, наиболее разбитым, участкам.

— Ямочный ремонт — временная мера. Прежде всего, она направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и на пресечение разрушения дорожного полотна, — отметил начальника отдела коммунального хозяйства Октябрьского района столицы Руслан Фахуртдинов.

Всего же в Октябрьском районе Уфы будут работать 12 единиц техники для ямочного ремонта дорог.

Жители столицы могут помочь чиновникам городской администрации найти наиболее опасные ямы. Отметить ненавистную колдобину можно на карте на сайте мэрии.

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