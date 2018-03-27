Власти рассказали, какие дороги в Уфе отремонтируют в первую очередь

В администрации Уфы рассказали, какие дороги в столице отремонтируют в первую очередь.

Так, в Октябрьском районе столицы дорожники вышли на ремонт улиц Гагарина, Комсомольской, Сипайловской и Уфимского шоссе.

Пока в мэрии Уфы занимаются так называемым ямочным ремонтом дорог — когда основное внимание уделяют только небольшим, наиболее разбитым, участкам.

— Ямочный ремонт — временная мера. Прежде всего, она направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и на пресечение разрушения дорожного полотна, — отметил начальника отдела коммунального хозяйства Октябрьского района столицы Руслан Фахуртдинов.

Всего же в Октябрьском районе Уфы будут работать 12 единиц техники для ямочного ремонта дорог.