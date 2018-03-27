В Хабаровске пенсионеру помогли отстоять права на комнату в коммуналке

В один из районных судов Хабаровска обратился местный житель с иском о выселении 85-летнего пенсионера из жилого помещения. По словам мужчины, в 2011 году он по договору дарения стал собственником комнаты в коммунальной квартире, в которой с 2009 года проживал пенсионер. По словам бывшей владелицы комнаты, пожилой мужчина — это её отчим, которого она обещала со временем снять с регистрационного учёта и переселить в другое место, но так этого и не сделала. На судебные заседания 85-летний пенсионер не приходил в силу своего преклонного возраста и не мог защитить свои интересы.
Подобные дела о выселении из жилого помещения должны рассматриваться с обязательным участием прокурора. Сотрудник надзорного ведомства дал своё заключение о том, что выселить пенсионера невозможно без предоставления другого жилья. Однако районный суд принял решение не в пользу пожилого человека.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, правоохранители обжаловали приговор. Они указали, что родственные связи пенсионера с бывшей собственницей комнаты не подтверждены материалами дела, поэтому нужно применять нормы права о договоре найма жилого помещения, срок которого составляет пять лет, если нет соглашения. Новый собственник в 2014 году не воспользовался правом расторжения договора найма, поэтому договор продлился ещё на пять лет. После этого в Хабаровском краевом суде отменили предыдущее решение и вынесли новое — в пользу пенсионера.
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