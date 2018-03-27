В Хабаровске пенсионеру помогли отстоять права на комнату в коммуналке

В один из районных судов Хабаровска обратился местный житель с иском о выселении 85-летнего пенсионера из жилого помещения. По словам мужчины, в 2011 году он по договору дарения стал собственником комнаты в коммунальной квартире, в которой с 2009 года проживал пенсионер. По словам бывшей владелицы комнаты, пожилой мужчина — это её отчим, которого она обещала со временем снять с регистрационного учёта и переселить в другое место, но так этого и не сделала. На судебные заседания 85-летний пенсионер не приходил в силу своего преклонного возраста и не мог защитить свои интересы.