Пойму Казанки на ул. Гаврилова застраивать не будут
Новый жилой комплекс на улице Гаврилова у Казанки построят с учетом мнения экологов. Об этом стало известно после совещания в комитете внешнего благоустройства Казани.
Новый жилой комплекс на улице Гаврилова у Казанки построят с учетом мнения экологов. Об этом стало известно после совещания в комитете внешнего благоустройства Казани.
При этом территория ЖК сократится на 7,8 га, чтобы не затронуть пойму Казанки и не повредить краснокнижным обитателям и не нарушить экологию этого места. Вместо этого появится зеленый бульвар. По словам директора
«Мы отказались от части территории, и до сих пор ведутся обсуждения, как сделать так, чтобы люди там могли отдыхать, — цитирует Сорокина
Напомним,
Противники застройки территории высказывались за создание на территории парковой зоны.
Напомним, застройщик приобрел эти участки у частного собственника. Получилось, что пойма реки оказалась в частных владениях еще много лет назад.
По словам Игоря Куляжева, власти хотят, чтобы любой участок территории природных зон, который планируется
Напомним, в Татарстане открыто голосование по паркам — любой может высказать свое пожелание и проголосовать за ту или иную территорию, которая должна быть благоустроена.
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