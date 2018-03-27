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10Луминале-2018
13:31 (мск), источник: АиФ Казань

Пойму Казанки на ул. Гаврилова застраивать не будут

Новый жилой комплекс на улице Гаврилова у Казанки построят с учетом мнения экологов. Об этом стало известно после совещания в комитете внешнего благоустройства Казани.

При этом территория ЖК сократится на 7,8 га, чтобы не затронуть пойму Казанки и не повредить краснокнижным обитателям и не нарушить экологию этого места. Вместо этого появится зеленый бульвар. По словам директора компании-застройщика Владимира Сорокина, здесь планируется разбить скверы, озеленить крыши будущих домов. Рассматривается вопрос создания экологической тропы, смотровых площадок (активисты предлагали создать на этой территории площадки для «бёрдвотчинга» — наблюдения за птицами).

«Мы отказались от части территории, и до сих пор ведутся обсуждения, как сделать так, чтобы люди там могли отдыхать, — цитирует Сорокина пресс-служба мэрии Казани. — Уже есть несколько мнений — от “экологической тропы”, которая открывала бы эту зону для горожан, до установки беседок и смотровых площадок. Но все это пока только на уровне обсуждении. В любом случае, мы собираемся учесть все рекомендации экологического сообщества».

Совещание, на котором экологи обсуждали вопросы сохранения природного ландшафта с застройщиком и исполкомом, прошло впервые, но, по словам главы комитета Игоря Куляжева, такие экосоветы будут проходить регулярно.

Напомним, ЮИТ-Казань собирался застроить берег Казанки (в районе недостроенного ведического университета Махариши), что вызвало протесты населения и экологов. Как рассказали на совещании экологии, на этой территории есть три участка — один (рядом с недостроем) может использоваться под застройку, так как не имеет ценной растительной флоры и фауны и в 70-е здесь произведен намыв. Наиболее ценным является участок поймы Казанки с краснокнижными животными и растениями. Это зона размером 7800 квадратных метров является составным элементом природного экологического каркаса всей территории.

Противники застройки территории высказывались за создание на территории парковой зоны.

Напомним, застройщик приобрел эти участки у частного собственника. Получилось, что пойма реки оказалась в частных владениях еще много лет назад.

По словам Игоря Куляжева, власти хотят, чтобы любой участок территории природных зон, который планируется как-либо изменить, теперь обсуждался с экологами.

Напомним, в Татарстане открыто голосование по паркам — любой может высказать свое пожелание и проголосовать за ту или иную территорию, которая должна быть благоустроена.

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