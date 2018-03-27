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10Луминале-2018
13:29 (мск), источник: Prokazan.ru

В центре Казани к ЧМ-2018 установят противотаранные столбы

В Казани на улице Баумана к чемпионату мира по футболу установят 76 противотаранных столбов за 444 тысячи рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Так, согласно документации, высота столбов должна составлять не менее 50 см, диаметр не меньше 3,9 см, а масса каждого столба должна быть не меньше 130 кг.

Сообщается, что все столбы необходимо установить до 1 июня на отрезке улицы Баумана — от Пушкина до Профсоюзной.

Заявки на участие принимаются до 5 апреля текущего года.

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