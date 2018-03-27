В центре Казани к ЧМ-2018 установят противотаранные столбы
В Казани на улице Баумана к чемпионату мира по футболу установят 76 противотаранных столбов за 444 тысячи рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
В Казани на улице Баумана к чемпионату мира по футболу установят 76 противотаранных столбов за 444 тысячи рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Так, согласно документации, высота столбов должна составлять не менее 50 см, диаметр не меньше 3,9 см, а масса каждого столба должна быть не меньше 130 кг.
Сообщается, что все столбы необходимо установить до 1 июня на отрезке улицы Баумана — от Пушкина до Профсоюзной.
Заявки на участие принимаются до 5 апреля текущего года.
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