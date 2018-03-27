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13:28 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде благоустроят пойму Царицы

Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, завершен подсчет голосов волгоградцев, принявших участие в рейтинговом голосовании.

Двадцать парков, улиц и площадей, отобранных для участия в пятилетней программе формирования современной городской среды, будут благоустроены в порядке очередности в соответствии с запросами горожан.

​Наибольшее количество голосов набрали дизайн-проект благоустройства поймы р. Царицы и дизайн-проект обновления ее склонов в Центральном районе.

В прошлом году в рамках программы в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. Горожане оценили новый парк — территория стала местом семейного отдыха и площадкой для городских праздников. В этом году в соответствии с предложениями волгоградцев преображение поймы продолжится. Вскоре здесь появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки, будет проведено комплексное озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол.

Третье место занял проект преображения парк Юбилейный в Красноармейском районе. Преображение парковой территории началось в 2017 году: здесь уже появился плоскостной фонтан, новое тротуарное покрытие, лавочки, система наружного освещения и деревья. Согласно дизайн-проекту в парке планируется создать мемориальную зону, места тихого отдыха и проката велосипедов, установить несколько арт-объектов, обустроить детские и спортивные площадки. Предусмотрены работы по озеленению: в парке «Юбилейный» появятся ясени, клены, можжевельник, ивы, кизил и другие деревья и кустарники. Запланирована и установка скамеек с подсветкой и лежаков, а также многофункциональных беседок. В зоне тихого отдыха предлагается разместить шкафы для книг и беседку с подвесными сидениями для чтения.

Далее в порядке очередности расположились территория, прилегающая к памятнику «Гаситель», пешеходная зона по проспекту им. В. И. Ленина в Центральном районе, парк «Сказка» в Ворошиловском районе и бульварная часть ул. Комсомольской в Центральном районе. Дизайн — проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют уже в этом году. Остальные территории будут поэтапно благоустроены в течение пяти лет.

В 2018 году на благоустройство дворов и общественных пространств Волгограда будет направлено около 400 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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