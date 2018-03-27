В Волгограде благоустроят пойму Царицы
Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории.
Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории.
Как сообщают в
Двадцать парков, улиц и площадей, отобранных для участия в пятилетней программе формирования современной городской среды, будут благоустроены в порядке очередности в соответствии с запросами горожан.
Наибольшее количество голосов набрали
В прошлом году в рамках программы в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. Горожане оценили новый парк — территория стала местом семейного отдыха и площадкой для городских праздников. В этом году в соответствии с предложениями волгоградцев преображение поймы продолжится. Вскоре здесь появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки, будет проведено комплексное озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол.
Третье место занял проект преображения парк Юбилейный в Красноармейском районе. Преображение парковой территории началось в 2017 году: здесь уже появился плоскостной фонтан, новое тротуарное покрытие, лавочки, система наружного освещения и деревья. Согласно
Далее в порядке очередности расположились территория, прилегающая к памятнику «Гаситель», пешеходная зона по проспекту им. В. И. Ленина в Центральном районе, парк «Сказка» в Ворошиловском районе и бульварная часть ул. Комсомольской в Центральном районе. Дизайн — проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализуют уже в этом году. Остальные территории будут поэтапно благоустроены в течение пяти лет.
В 2018 году на благоустройство дворов и общественных пространств Волгограда будет направлено около 400 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
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