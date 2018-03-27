Лоукостер «Победа» возобновил рейсы из Калининграда в Москву

Источник: Клопс.ru

Первый в этом сезоне рейс из Москвы (Внуково) прибыл в Калининград 26 марта в 19:42. Обратный рейс был отправлен в 20:16.

Рейсы в столицу будут выполняться каждый день. «Вылет из Калининграда запланирован на 20:05, прибытие в аэропорт Внуково — в 22:30. Рейс из Москвы — вылет в 18:50, прибытие в Храброво — в 19:40», — говорится в сообщении.