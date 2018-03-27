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10:00 (мск), источник: Клопс.ru

Лоукостер «Победа» возобновил рейсы из Калининграда в Москву

С 26 марта «Победа» возобновила выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Москва — Калининград — Москва. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Храброво.

Источник: Клопс.ru

Первый в этом сезоне рейс из Москвы (Внуково) прибыл в Калининград 26 марта в 19:42. Обратный рейс был отправлен в 20:16.

Рейсы в столицу будут выполняться каждый день. «Вылет из Калининграда запланирован на 20:05, прибытие в аэропорт Внуково — в 22:30. Рейс из Москвы — вылет в 18:50, прибытие в Храброво — в 19:40», — говорится в сообщении.

С 18 апреля «Победа» будет выполнять ежедневные рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург. Вылет из аэропорта Храброво запланирован на 17:15, прибытие в Санкт-Петербург — в 19:55. Из Пулково самолёт будет вылетать в 16:10, прилёт в Калининград запланирован на 16:50.

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