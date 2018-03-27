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09:54 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» увеличил частоту рейсов из Перми в Москву

В рамках перехода на летнее расписание авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту рейсов на линии Москва — Пермь — Москва до 6 раз в день. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Источник: AP 2018

Вылеты из аэропорта Большое Савино в аэропорт Шереметьево осуществляются в 06:30, 07:55, 13:00, 20:10, 22:00 и 22:50 по местному времени. Добавленным стал рейс в 22:50.

Всего за время действия летнего расписания авиакомпанией по маршруту Пермь — Москва запланировано 1302 вылета.

Также перелеты в Москву из Перми осуществляют авиакомпании Nordwind Airlines, S7 Airlines, Red Wings и «Победа».

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