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11:43 (мск), источник: "Российская газета"

Донской регион подтвердил статус «главного» по аквакультуре

Ростовская область удерживает лидирующие позиции по производству товарной рыбы в России, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на совещании, которое прошло в Азовском НИИ рыбного хозяйства.

Актуальные вопросы отрасли обсудили власти региона, руководители рыбопромышленных предприятий, индивидуальные предприниматели, занимающиеся воспроизводством, аквакультурой и рыболовством на территории Ростовской и Волгоградской областей.

Эксперты озвучили итоги промысла за 2017 год, рассмотрели некоторые аспекты организации рыболовства, задачи искусственного воспроизводства водных биоресурсов на территории двух регионов, а также подготовку к текущему сезону.

С 1 апреля по 10 мая начинается кампания по переоформлению договоров пользования долей квот на вылов водных биоресурсов. С 2018 года право пользования будет действовать 15 лет. Это даст возможность предпринимателям планировать бизнес на долгий срок.

— Рыбная отрасль — часть донской культуры, — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. — В этой сфере занято порядка трех тысяч человек. Производство товарной рыбы в области в 2017 году составило 22,1 тысячи тонн, что является одним из самых высоких показателей в стране. Это результат эффективной работы предприятий, занятых в сфере аквакультуры.

В Ростовской области работают свыше 300 рыбоводных организаций, которые занимаются прудовым, индустриальным и пастбищным рыбоводством. Рыбаки используют ресурсы Азовского и Черного морей, а также внутренних пресноводных водоемов: Цимлянского, Веселовского и Пролетарского водохранилищ.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил важность Азово-Черноморского бассейна, имеющего, помимо промыслового, большое социальное значение.

— Надеюсь, улов будет расти и мы сможем найти баланс интересов по всем спорным вопросам, учитывая при этом данные науки, — сказал он. И подчеркнул при этом, что финансовую поддержку следует направлять, в первую очередь, на перерабатывающую отрасль.

— Развитие рынка будет идти именно в этом направлении, потому что ниша производства свежей рыбы в регионе занята, — подтвердил Константин Рачаловский. — Мы видим свою роль в обеспечении субсидирования затрат малых предприятий на строительство новых перерабатывающих мощностей и модернизацию имеющихся. Предприятиям рыбохозяйственного комплекса будет оказана финансовая поддержка в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на 2018 год.

Кстати

В прошлом году в области произведено 27,4 тысячи тонн пищевой рыбопродукции. В регионе действует около 60 предприятий, выпускающих вяленую, копченую и соленую рыбу, нарезку в вакуумной упаковке, пресервы и консервы.

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