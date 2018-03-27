Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
Фруктовые соки назвали опасными
Бородина высказалась о слухах по поводу беременности Собчак
МИД Украины отреагировал на пожар в Кемерово
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
11:47 (мск), источник: РИА Крым

В «Артеке» снесут спасательную станцию и центр культуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. На территории международного детского центра «Артек» планируется снести ряд сооружений. Соответствующие постановления принял Совет министров РК во вторник.

В частности, одно постановление предусматривает демонтаж бассейна и Центра национальной культуры «Лебедь», другое — снос здания спасательной станции и квартиры № 5 в здании на улице Ялтинской, 14.

В документах отмечается, что они подготовлены по инициативе МДЦ «Артек» в связи со списанием находящегося МДЦ государственного имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации. Оба проекта согласованы с заинтересованными органами власти, не содержат признаков дискриминации и не требуют проведения консультаций с общественностью.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Путин назвал «преступную халатность» причиной пожара в Кемерово
При пожаре в кемеровском торговом центре погиб 41 ребенок
Красный свет «зеленым»: юань и рубль объединились против доллара
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Путин встретился с инициативной группой граждан в Кемерово
Почему страны Запада высылают российских дипломатов
В Красноярском крае задержали террористов
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь