В «Артеке» снесут спасательную станцию и центр культуры

В частности, одно постановление предусматривает демонтаж бассейна и Центра национальной культуры «Лебедь», другое — снос здания спасательной станции и квартиры № 5 в здании на улице Ялтинской, 14.

В документах отмечается, что они подготовлены по инициативе МДЦ «Артек» в связи со списанием находящегося МДЦ государственного имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации. Оба проекта согласованы с заинтересованными органами власти, не содержат признаков дискриминации и не требуют проведения консультаций с общественностью.

