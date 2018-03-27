В «Артеке» снесут спасательную станцию и центр культуры

В частности, одно постановление предусматривает демонтаж бассейна и Центра национальной культуры «Лебедь», другое — снос здания спасательной станции и квартиры № 5 в здании на улице Ялтинской, 14.
В документах отмечается, что они подготовлены по инициативе МДЦ «Артек» в связи со списанием находящегося МДЦ государственного имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации. Оба проекта согласованы с заинтересованными органами власти, не содержат признаков дискриминации и не требуют проведения консультаций с общественностью.
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