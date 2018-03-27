BREAKING NEWS: За два дня доход Госбюджета превысил один миллиард леев
Государственная налоговая служба зафиксировала рекордный доход. Всего за два дня в государственный бюджет поступило более одного миллиарда леев.
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Государственная налоговая служба зафиксировала рекордный доход. Всего за два дня в государственный бюджет поступило более одного миллиарда леев.
По данным государственной налоговой службы, 23 и 26 марта они получили 1.200.000 леев.
26 марта доход в национальный публичный бюджет составил 619,5 миллионов леев, из которых в госбюджет поступило 510,5 миллионов.
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