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16:47 (мск), источник: Publika.md

BREAKING NEWS: За два дня доход Госбюджета превысил один миллиард леев

Государственная налоговая служба зафиксировала рекордный доход. Всего за два дня в государственный бюджет поступило более одного миллиарда леев.

Источник: Publika.md

По данным государственной налоговой службы, 23 и 26 марта они получили 1.200.000 леев.

Таким образом, 23 марта национальный публичный бюджет получил 585,9 миллионов леев, среди которых 468 млн леев в госбюджет.

26 марта доход в национальный публичный бюджет составил 619,5 миллионов леев, из которых в госбюджет поступило 510,5 миллионов.

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