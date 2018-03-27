BREAKING NEWS: За два дня доход Госбюджета превысил один миллиард леев

BREAKING NEWS: За два дня доход Госбюджета превысил один миллиард леев

Государственная налоговая служба зафиксировала рекордный доход. Всего за два дня в государственный бюджет поступило более одного миллиарда леев.