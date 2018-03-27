Ялта и Латакия станут городами-побратимами
Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров отметил огромный экономический потенциал такого шага.
Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров отметил огромный экономический потенциал такого шага.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ялта и приморский сирийский город Латакия станут побратимами, сообщил во вторник сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.
«Городами-побратимами теперь становятся Латакия и Ялта. Это дает нам возможность взаимодействовать на постоянной основе политической, общественной и народной работы. А экономический потенциал огромный», — сказал он на пресс- конференции.
Назаров добавил, что 17 апреля, в нулевые дни ЯМЭФ и день независимости Сирии, в Ялте и в Латакии одновременно будут высажены оливковые аллеи дружбы. Также в этот день в Латакии планируется открыть памятник
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие, которое проходит в Крыму с 2015 года. Четвертый форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тыс. делегатов из России, при этом количество иностранных участников ЯМЭФ возрастет в 2,5 раза, до 500 человек.
Ранее сообщалось, что в рамках ЯМЭФ-2018 пройдет первая международная Ялтинская конференция, посвященная проблеме послевоенной реконструкции Сирии. Назаров отмечал, что организаторы мероприятия рассчитывают на участие международного экспертного совета ЯМЭФ в разработке сценариев обустройства страны, восстановления экономики, создания стабильной политической системы. По его словам, международный экспертный совет ЯМЭФ будет постоянно действующей структурой и, возможно, будет собираться еще несколько раз в год — как в России, так и в других странах.
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