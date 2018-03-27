Обманутые дольщики получат компенсации на достройку домов

Источник: Вести - Пермь

Опыт Пермского края представили федеральному министру строительства на Совете при полпреде президента в Приволжском федеральном округе. Речь идет о законе, по которому 78 процентов обманутых дольщиков смогут получить компенсации на достройку домов.

Глава Прикамья Максим Решетников рассказал, что из пяти крупных проблемных объектов четыре уже активно прорабатываются. Идет создание ЖСК, параллельно готовится проектная документация по достройке многоэтажек.

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Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Расчет такой, что по двум объектам мы точно уже начнем строительные работы, постараемся, конечно, по максимально большему числу объектов. В целом вопрос крайне актуальный и нам нужно, как предотвратить появление новых объектов, так и найти решение по тем объектам, которые уже есть».

На Совете обсуждался вопрос развития рынка жилищного строительства. Отмечался тот факт, что федеральные власти на сегодняшний день выделяют дополнительные средства, как на поддержку отрасли — до 20 миллиардов рублей, так и на стимулирование покупки квартир — софинансирование ипотечной ставки из бюджета позволило снизить ее до 10,6%.