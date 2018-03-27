В Севастополе с 1 апреля введут безналичную оплату проезда
До конца марта городской общественный транспорт оборудуют аппаратами для приема безналичной оплаты проезда.
До конца марта городской общественный транспорт оборудуют аппаратами для приема безналичной оплаты проезда.
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют ввести безналичную оплату проезда в городском общественном транспорте с 1 апреля этого года. Об этом во вторник в заксобрании сообщил директор департамента транспорта Севастополя Игорь Титов.
«Электронная система оплаты проезда, ее можно разделить на две части — первое это карточка, которую можно прислонить к валидатору, а второе — единая [социальная] карточка севастопольца, которая выдается льготникам. Первая начнет действовать с 1 апреля, а вторая — это банковская карточка, срок — два месяца»
Он отметил, что до конца марта городской общественный транспорт оборудуют аппаратами для приема безналичной оплаты проезда — валидаторами. Их установят не только в автобусах и троллейбусах, но и на катерах и паромах, которые курсируют между северной стороной Севастополя и центром города.
Ранее сообщалось, что социальная карта жителя Севастополя — проект, реализуемый правительством города по аналогии с применением подобных карт в других регионах, в том числе в Москве, где с использованием социальной карты обеспечивается удобство реализации прав на льготный проезд в общественном транспорте.
Кроме того, карта позволяет обеспечить удобство и безопасность получения пенсий, стипендий, субсидий, пособий, городских социальных выплат и собственных средств. С помощью социальной карты можно оплачивать различные услуги, в том числе
По данным властей Севастополя, порядка 42% жителей города имеют право льготного проезда в общественном транспорте.
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