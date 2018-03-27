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16:26 (мск), источник: Кубань 24

Во всех районах Кубани проведут ярмарки вакансий

Акция «Планета ресурсов» состоится с 6 по 27 апреля.

Планируется, что участие в мероприятии примут около 1 тыс. работодателей региона. Они представят вакансии в сельском хозяйстве, санаторно-курортной, строительной, медицинской отраслях, в торговле и транспорте, социальной сфере и образовании. Участники смогут ознакомиться с вакансиями из банка службы занятости, в котором около 45 тыс. предложений о работе.

В региональном министерстве труда и социального развития пояснили, что в мобильном центре занятости желающие смогут пройти профориентационное тестирование. Запланированы круглые столы, семинары по вопросам занятости населения и охраны труда, психологические тренинги.

В ведомстве уточнили, что в Краснодаре ярмарка вакансий пройдет 13 апреля с 10:00 до 14:00 в Центральном выставочном зале.

В прошлом году участниками «Планеты ресурсов» стали 32 тыс. человек и более 900 работодателей. По итогам акции успешно трудоустроились 3,4 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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