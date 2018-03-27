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14:51 (мск), источник: "Российская газета"

Крымскую игорную зону решили перенести из Гаспры в Кацивели

Игорная зона в Крыму расположится в поселке Кацивели под Ялтой, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Участок в Кацивели определен, — сказал он. — Ведутся общественные слушания.

Также в Совмине уточнили, что «все согласовано со всеми органами государственной власти», и уже есть крупный оператор, который готов зайти в Крым.

Подробности проекта должны представить на Ялтинском международном экономическом форуме.

Напомним, Совет Федерации РФ одобрил создание игорной зоны в Сочи и Крыму в июле 2014-го, затем это решение одобрил президент. Сначала игорную зону хотели разместить над Гурзуфом, на 125 гектарах, которые отвели под строительство гольф-клуба,но так и не освоили.

Затем власти Ялты анонсировали публичные слушания о ее размещении возле Ласточкиного гнезда. Большинство их участников в южнобережном поселке Гаспра — 93 из 155 — проголосовали за. Под зону хотели изъять 16,8 гектара, где сейчас расположен санаторий «Жемчужина». Экс-министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий рассчитывал привлечь благодаря этому проекту турецких туристов.

В конце 2016-го в Совмине обещали, что инвесторы проекта «представят основные параметры инвестпроекта после Нового года». В итоге два месяца назад запустить проект власти Крыма пообещали не позднее сентября 2019-го, но не в Гаспре. На месте «Жемчужины» решили строить пятизвездочный отель.

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