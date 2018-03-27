Первое фото нового российского ударного дрона
Петербургская компания «Кронштадт» опубликовала первую фотографию перспективного ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» собственной разработки.
Петербургская компания «Кронштадт» опубликовала первую фотографию перспективного ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» собственной разработки.
На протяжении последних нескольких лет как в России, так и за рубежом ведётся активная разработка ударных беспилотников. Такие аппараты позволяют военным с высокой точностью наносить удары по позициям противника, не подвергая риску пилотов и заодно снижая расходы на вооружение. Петербургская компания «Кронштадт» ведёт разработку беспилотного аппарата в рамках программы под названием «Иноходец» с октября 2011 года.
Максимальная взлётная масса перспективного дрона «Орион» составляет 1200 килограммов, продолжительность полёта — более суток, а предельная высота — порядка восьми километров. Ударный беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 300 килограммов. На снимке «Кронштадта» запечатлён беспилотник с бортовым номером 01.
Планер петербургского дрона почти целиком выполнен из композиционных материалов, но другие подробности об аппарате пока не сообщаются. Компания «Кронштадт» заодно занимается конструированием и экспортной версии беспилотника под названием «Орион-Э». Дальность его полёта составит 300 километров, при этом он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.
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