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19:30 (мск), источник: Популярная механика

Первое фото нового российского ударного дрона

Петербургская компания «Кронштадт» опубликовала первую фотографию перспективного ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» собственной разработки.

На протяжении последних нескольких лет как в России, так и за рубежом ведётся активная разработка ударных беспилотников. Такие аппараты позволяют военным с высокой точностью наносить удары по позициям противника, не подвергая риску пилотов и заодно снижая расходы на вооружение. Петербургская компания «Кронштадт» ведёт разработку беспилотного аппарата в рамках программы под названием «Иноходец» с октября 2011 года.

Максимальная взлётная масса перспективного дрона «Орион» составляет 1200 килограммов, продолжительность полёта — более суток, а предельная высота — порядка восьми километров. Ударный беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 300 килограммов. На снимке «Кронштадта» запечатлён беспилотник с бортовым номером 01.

Во время загрузки произошла ошибка.

Планер петербургского дрона почти целиком выполнен из композиционных материалов, но другие подробности об аппарате пока не сообщаются. Компания «Кронштадт» заодно занимается конструированием и экспортной версии беспилотника под названием «Орион-Э». Дальность его полёта составит 300 километров, при этом он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

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