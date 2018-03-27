Первое фото нового российского ударного дрона

На протяжении последних нескольких лет как в России, так и за рубежом ведётся активная разработка ударных беспилотников. Такие аппараты позволяют военным с высокой точностью наносить удары по позициям противника, не подвергая риску пилотов и заодно снижая расходы на вооружение. Петербургская компания «Кронштадт» ведёт разработку беспилотного аппарата в рамках программы под названием «Иноходец» с октября 2011 года.

Максимальная взлётная масса перспективного дрона «Орион» составляет 1200 килограммов, продолжительность полёта — более суток, а предельная высота — порядка восьми километров. Ударный беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 300 килограммов. На снимке «Кронштадта» запечатлён беспилотник с бортовым номером 01.

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