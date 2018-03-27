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19:44 (мск), источник: ТАСС

«Военторг» хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами

На предприятии сказали, что занимаются активным развитием своей сети торговых аппаратов в войсках.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Военторг» в ближайшее время представит замену Snickers и Coca-Cola в российской армии, заявил директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов.

Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток — это Coca-Cola, а самый любимый батончик — это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать.
Владимир Павлов
Директор военно-торгового предприятия

Кроме того, «Военторг» активно развивает свою сеть торговых аппаратов в войсках. От Владивостока до Калининграда установлено более тысячи автоматов для торговли напитками и едой.

«Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция», — добавил Павлов.

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