«Военторг» хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами
На предприятии сказали, что занимаются активным развитием своей сети торговых аппаратов в войсках.
На предприятии сказали, что занимаются активным развитием своей сети торговых аппаратов в войсках.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Военторг» в ближайшее время представит замену Snickers и
Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток — это
Coca-Cola,а самый любимый батончик — это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Colaне замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать.
Кроме того, «Военторг» активно развивает свою сеть торговых аппаратов в войсках. От Владивостока до Калининграда установлено более тысячи автоматов для торговли напитками и едой.
«Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция», — добавил Павлов.
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