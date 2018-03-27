«Военторг» хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами

Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток — это Coca-Cola, а самый любимый батончик — это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать.

Владимир Павлов Директор военно-торгового предприятия