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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Сделка ОПЕК+ рискует стать вечной

ОПЕК выступает за долгосрочные договоренности о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. О том, что такой вариант обсуждается внутри картеля, сообщил во вторник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Идея стала сюрпризом для рынка: так, официальная позиция РФ по продлению ограничения добычи после 2018 года пока не определена. Но ряд российских нефтекомпаний уже говорил о трудностях, которые может вызвать у них сделка ОПЕК+ в будущем.

Источник: Reuters

ОПЕК предлагает перейти на долгосрочные договоренности о сокращении добычи нефти, заявил Reuters наследный принц Саудовской Аравии (ключевой член нефтяного картеля) Мухаммед бен Сальман. «Мы работаем над переходом от модели соглашения сроком на год на более долгосрочное — 10−20-летнее, — сказал он.— Такая договоренность есть, но детали пока не выработали». Пока соглашение действует до конца 2018 года, Саудовская Аравия настаивала на его продлении как минимум еще на год.

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26 марта глава Минэнерго РФ Александр Новак признавал, что о будущем текущих договоренностей говорить рано. «Когда мы достигнем цели — пока трудно сказать, нужно смотреть, мониторить, прогнозировать», — отметил он.

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ должна состояться 20 апреля, где, как ожидается, будут рассмотрено продление сделки. По словам господина Новака, РФ дополнительно получила 2 трлн руб. дополнительных доходов в 2017 году за счет соглашения.

В Минэнерго РФ идею о долгосрочном варианте соглашения пока не прокомментировали.

При этом ограничение, хотя и поддерживает относительно высокий уровень цен на нефть, вызывает сложности у ряда добывающих компаний.
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В начале года ЛУКОЙЛ заявлял о том, что может сократить инвестиции из-за продления соглашения после 2019 года. Кроме того, трудности возникают у «Газпром нефти» — сделка сдерживает значительный рост добычи компании. Она также может помешать целям «Роснефти», добыча нефти которой должна вырасти к 2022 году на 10%, до 250 млн тонн нефти в год (согласно стратегии нефтекомпании).

Сделка ОПЕК+ начала действовать с 1 января 2017 года, в мае была пролонгирована еще на девять месяцев — до 31 марта 2018 года — на тех же условиях, а в ноябре 2017 года — еще на девять месяцев. Соглашение предполагает снижение добычи странами ОПЕК на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами, не входящими в организацию, — на 558 тыс. б/с по отношению к октябрю 2016 года. Квота РФ по сокращению — 300 тыс. б/с, добыча не может превышать 11,2 млн б/с.

Дмитрий Козлов

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