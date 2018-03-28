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06:17 (мск), источник: Восток Медиа

Авиационные центры поддержки Superjet просубсидирует правительство

Правительство России выделит деньги компаниям для создания авиационных сервисных центров по техническому обслуживанию региональных самолётов Sukhoi Superjet 100, которые производят в Хабаровском крае, и узкофюзеляжных МС-21. Правила субсидирования уже утвердил председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

Источник: Reuters

Деньги будут выделять из федерального бюджета в рамках подпрограмм. Компании благодаря этому смогут получить компенсацию части затрат на создание, в том числе за рубежом, сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365.

Как сообщает сайт «Авиация России», субсидии также могут предоставить изготовителям воздушных судов. Им возместят часть затрат на формирование первоначального склада запасных частей новых российских самолётов, а также на обеспечение средствами наземного обслуживания и переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа.

В федеральном бюджете в 2018 году на эти цели предусмотрят 1,13 миллиарда рублей, в 2019-м и 2020-м —1,22 миллиарда и 2,41 миллиарда рублей соответственно.

Выделяемые деньги пойдут на обеспечения бесперебойной эксплуатации отечественных самолётов SSJ100 и перспективных МС-21. Для этого создадут сеть авиационных сервисных центров для оперативного обеспечения эксплуатантов запасными частями и средствами наземного обслуживания.

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