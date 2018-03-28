Стоимость национальных целей развития РФ оценена в 8 трлн рублей за шесть лет

Источник: Reuters

Во вторник, 27 марта, во второй половине дня президент Владимир Путин собирался провести первое после переизбрания совещание с членами правительства по налогам. Встреча была перенесена из-за трагедии в Кемерово, рассказали источники «Газеты.Ru» в правительстве и администрации президента.

Но совещание вряд ли отложено надолго. От того, как изменится налоговая система, зависит размер средств, которые можно будет потратить на программу президента, которая была представлена в рамках послания Федеральному Собранию и будет зафиксирована в соответствующем президентском указе.

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Национальные цели развития стоят более 8 трлн рублей за шесть лет — примерно по 1,3 триллиона в год. Эту цифру 27 марта на расширенной коллегии Минфина назвала руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова. Она единственный представитель неправительственной структуры, которая участвует в большинстве совещаний правительства, связанных с разработкой экономической стратегии.

«Чтобы эффективно, с заданными целевыми установками реализовать порученные президентом страны приоритеты, необходимо изменить механизмы их реализации», — сообщила Татьяна Голикова.

По ее словам, существующие сегодня госпрограммы не охватывают ресурсы регионов, а «планируемые в них показатели не решают основную цель перехода к программному формату — их увязку с бюджетными ассигнованиями». Не решает эту задачу и проектный подход.

Со слов Татьяны Голиковой можно понять, что речь идет о дополнительных расходах, а не традиционном перераспределении прошлых лет. «Если сравнить рост расходов между 2017 годом и 2018 годом за исключением расходов на оборону, правоохранительную деятельность, безопасность и обслуживание госдолга, фактически роста расходов не происходило. Это была практически одна и та же цифра», — сказала глава Счетной палаты.

О самих национальных приоритетах, разработкой которых до 15 апреля занимается руководитель президентской администрации Антон Вайно, известно только в общих чертах. В поручении президента речь идет о 10 направлениях, включая такие затратные отрасли, как инфраструктура, здравоохранение, образование и демография.

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Наиболее простой способ найти деньги на президентскую программу — поднять налоги. Но повысить нагрузку на бизнес очень сложно, так как это сразу скажется на другой, не менее важной цели президентского послания, — «вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых».

По мнению Татьяны Голиковой, такая цель означает, что «России нужны темпы экономического роста выше 4% в год». Учитывая, что за один год выйти на такие темпы роста не удастся, в последующие годы необходимо будет наверстывать упущенное отставание. В последний раз темпы роста выше 4% были зафиксированы в 2011 году.

Финансирование национальных целей может обеспечить население, у которого к тому же средств больше, чем у федерального бюджета. По данным ЦБ, средства граждан на депозитах составляют 25,6 трлн руб. (на 1 февраля текущего года), и, по оценке Росстата, еще 5,2 триллиона наличности было «на руках» у населения. Тогда как доходы федерального бюджета запланированы на 2018 год в размере 15,2 трлн руб.

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На прошлой неделе у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждались варианты «совершенствования налоговой системы». После совещания газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила о возможном повышении налога на доходы физических лиц. После этого вице-премьер Аркадий Дворкович, который в совещании не участвовал, заметил, что текущая ставка НДФЛ в 13% «не фетиш, оно (число — прим. “Газета.Ru”) ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел».

По его словам, «если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс».

Повышать налоги на доходы граждан в Минфине отказываются. Рабочей считается версия налогового маневра, предусматривающего рост НДС с 18% до 22% и снижение совокупной ставки страховых взносов с 30% до 22%.

На коллегии Минфина 27 марта его глава Антон Силуанов напрямую не говорил ни об источниках финансирования экономической программы, ни о налоговом маневре.

Министр ограничился лишь повторением обещания, что предложения по настройке налоговой системы будут исходить «из приоритета неизменности общего уровня налоговой нагрузки».

Но одновременно министр финансов реанимировал идею создания «системы пенсионных накоплений на основе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и развития инструментов страхования жизни».

В марте 2017 года предложения Минфина по налоговому маневру были направлены в правительство, но легли «под сукно». В расчетах говорилось о дополнительных доходах бюджета от роста НДС до 1 трлн руб. в год и потерях Пенсионного фонда России в 1,7 трлн руб. Перевод работников на ИПК планировалось провести добровольно-принудительным методом через работодателей.

Сейчас Силуанов, не вдаваясь в детали, сказал, что эта идея, «с одной стороны, позволит гражданам формировать дополнительный пенсионный доход, а с другой — наполнит финансовую систему долгосрочным финансовым ресурсом».

По его оценкам, дополнительный инвестиционный ресурс в экономике составит 1,5% ВВП, а размер пенсии «может быть увеличен на 10−20 п.п. от зарплаты», что «выгодно всем».