Без ложки дегтя. Экологические риски нефтяной отрасли и как с ними справиться
Даррен Вудс — новый глава крупнейшей нефтяной компании в Америке Exxon Mobil вынашивает планы обеспечивать мир энергией, не причиняя ему ущерба.
Даррен Вудс — новый глава крупнейшей нефтяной компании в Америке Exxon Mobil вынашивает планы обеспечивать мир энергией, не причиняя ему ущерба.
Даррен Вудс шагает по длинным коридорам исследовательского центра Exxon Mobil в Клинтоне, штат
Вудс согласился дать Forbes эксклюзивное интервью здесь, в тысячах километров от административного офиса Exxon, расположенного в окрестностях Далласа. Все для того, чтобы подчеркнуть, что да, он понимает: CO2 действительно угрожает климату Земли. «Мы осознаем опасность и то, что надо
Что это означает на самом деле? Ведь Exxon не планирует оставлять нефть в земле, как того хотели бы активисты-экологи. Более того, к 2025 году компания предполагает увеличить объем добываемой в США нефти более чем на 600 000 баррелей в день и добавить еще 200 000 баррелей из недавно разведанных месторождений у побережья Гайаны. Аналитики глобальных тенденций Exxon считают, что пригодится все до капли, поскольку к 2040 году численность среднего класса удвоится, а потребность в энергии вырастет на 25%. «Поезжайте в страны, испытывающие энергетический голод. Это мотивирует, — говорит Вудс. — Нельзя просто так отмахнуться и сказать: а давайте возьмем и перекроем вентиль!».
Но на Exxon давят и власти, и общество, и акционеры, требуя встать на путь истинный. Виджай Сварап, который управляет исследовательским центром в
Это кардинальное изменение во взглядах для энергетического гиганта, оцениваемого в $260 млрд (продажи в 2017 году).
В 2009 году Тиллерсон смягчил позицию компании, поддержав введение «углеродного» налога, а до этого продвигал полностью сгорающий природный газ в качестве топлива будущего. Но Тиллерсон все же не осознавал масштаба проблемы, когда спрашивал в 2013 году: «Какой смысл спасать планету, если пострадает человечество?».
Всего за несколько месяцев до предполагаемой даты выхода на пенсию Тиллерсон договорился о «разрыве всех связей» с компанией, чтобы стать госсекретарем в администрации Дональда Трампа. Через две недели после его ухода было объявлено о венчающей карьеру Тиллерсона сделке: покупке за $6 млрд 100 000 га земли в перспективном Пермском нефтяном бассейне на границе
Exxon собирается потратить $600 млн на совместный проект с Крейгом Вентером (который первым расшифровал геном человека) и его компанией Synthetic Genomics. Партнерство началось в 2009 году, и прошлым летом они наконец объявили о прорыве. «Мы открыли генетический маршрут, позволяющий водорослям вырабатывать липиды, — говорит Сварап, имея в виду жировые клетки, которые могут стать строительным материалом для воспроизводимой нефти из водорослей. — Теперь мы будем производить их массово».
Но Вудсу неинтересно хвастаться одной порцией самолетного топлива из водорослей. Менеджеру, который 10 лет возглавлял подразделение нефтепереработки и нефтехимии Exxon, нужен завод по переработке модифицированных водорослей в топливо мощностью 450 000 баррелей в день. Еще 20 лет «агрессивного терпения», как говорят в Exxon, и это станет реальностью.
На более краткосрочную перспективу Exxon работает с публичной компанией FuelCell Energy, доводя до ума систему, которая удерживает углекислый газ и другие выбросы с электростанций, добавляет к ним метан и отправляет смесь в электрохимические генераторы, которые превращают газы в электричество плюс концентрированный СО2 90%-ной очистки, готовый к сжижению и закачке глубоко в землю. Вот что привлекло внимание Exxon: в отличие от других систем улавливания углекислого газа эта не является энергетическим паразитом.
Электрохимический генератор — это куб со стороной 3 м, вроде огромной батарейки. Два таких генератора сейчас устанавливаются на угольной станции, которой управляет Alabama Power. Станции мощностью 500 МВт нужно примерно 175 таких кубов, чтобы удерживать практически весь производимый углекислый газ (и другие загрязнители), в долгосрочной перспективе это повысит стоимость производства энергии с 6 до 8 центов за кВт/ч. Это почти экономично, особенно если Конгресс введет «углеродный» налог, или
Это несомненный успех, но в истории Exxon было немало эпизодов, когда в компании знали, «как правильно», но не делали этого. В 1978 году исследователь климата из Exxon Джеймс Блэк написал доклад «Парниковый эффект», в котором предупреждал, что углеродсодержащие выбросы могут привести к повышению температуры на планете на 2−3 градуса, и предположил, что у человечества есть лет десять на то, чтобы решить, как с этим быть. «Ограничивать использование ископаемого топлива преждевременно, но не стоит его пропагандировать», — писал он.
Также в 1970-е ученые Exxon изобрели
«Это не конструктивно. Мы совсем не такие, — комментирует Сварап. — Мы часть сообщества. Наши дети тоже ходят в школу, пьют воду, играют с игрушками». Это не аргумент для генерального прокурора
А есть еще и
Главный шок прошлого года: назначение Сьюзен Эйвери, специалиста по исследованиям атмосферы, в прошлом главы Института океанографии Woods Hole, в состав совета директоров Exxon. «Это неплохо, — комментирует Эндрю Логан из Ceres, экологического консультанта по инвестициям, — но мир меняется быстрее, чем Exxon». Логан считает, что Royal Dutch Shell, Statoil и Total (но не PetroChina и Saudi Aramco и им подобные) опережают Exxon в вопросах климата и управления. Вудс отрицает, что именно активисты побудили его действовать. «Я бы не примешивал сюда резолюцию по климату, — говорит он. — Мы и без нее заговорили бы об этом, если честно. Мы занялись этим
Exxon не прогибается под активистов, это не бесстыдный «зеленый пиар», каким была для BP
Будьте осторожны с желаниями! Как бы этот сбор не назвали потом «налогом от Exxon».
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