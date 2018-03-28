Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Скончался Сергей Мавроди
12:14 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане начали производить грузовые автомобили «КАМАЗ»

27 марта 2018 года в Национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» прошла презентация грузовых автомобилей «КАМАЗ», производство которых начато в Узбекистане.

Источник: Uzdaily.uz

Производство грузовых автомобилей «КАМАЗ» налажено в Узбекистане в результате договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 4—5 апреля 2017 года.

На презентации приняли участие руководители компании «КАМАЗ», представители посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, министерств, ведомств Республики и деловые партнёры «Узавтосаноат» и UzAutoTrailer.

Производство автомобилей «КАМАЗ» начато на производственных площадях ООО UzAutoTrailer, расположенного в городе Джамбай в Самаркандской области.

Читайте также
Латвийские предприниматели построят фармзавод в Узбекистане

В ходе презентации посетители имели возможность ознакомиться с модельным рядом «КАМАЗ» узбекского производства. Сегодня представлены автосамосвалы различной грузоподъёмности, тягачи, спецтехника, контейнеровозы, тентовые полуприцепы, рефрижераторы и другие автомобили «КАМАЗ».

Среди выставленных автомобилей была уникальная модель новейшего грузовика — «КАМАЗ» 5490−024−87, разработанная совместно с лидером в разработке инновационных концепций для грузовых автомобилей — автомобильным концерном Daimler AG. Данная модель «КАМАЗа» оснащена двигателем Daimler с уровнем экологичности ЕВРО 5, дизайн кабины, разработка ходовой и тормозной системы выполнены совместно со специалистами немецкого автоконцерна.

Посетителей экспозиции также встретил легендарный спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», пятнадцатикратного победителя международного ралли-марафона «Дакар» среди мировых производителей грузовых автомобилей.

В настоящее время модельный ряд собираемых на заводе UzAutoTrailer грузовиков «КАМАЗ» состоит из 11 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Двигатели, которыми оснащаются эти автомобили имеют мощность от 240 до 401 лошадиных сил и отвечают экологическим нормам ЕВРО 3, ЕВРО 4 и ЕВРО 5.

Первая партия грузовиков КАМАЗ в количестве 100 единиц уже выпущена на заводе UzAutoTrailer в 1-квартале текущего года. Производственная мощность завода — 1 500 единиц в год с последующим увеличением до 3 000 единиц в год. Автомобили «КАМАЗ», произведенные на заводе UzAutoTrailer, будут поставляться не только на местный рынок, но и в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

«Мы возлагаем большие надежды на расширение сотрудничества, поскольку это дает хорошую возможность объединения потенциала двух стран и выхода на третьи рынки с конкурентоспособным продуктом — на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.» — отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Когогин Сергей.

«Начало производства грузовых автомобилей “КАМАЗ” на мощностях нашего завода является новым этапом в развитии компании, а также еще одним важным шагом в сотрудничестве в высокотехнологических сферах между Узбекистаном и Россией, — отметил генеральный директор UzAutoTrailer Хаджибаев Алишер. Совместно с “КАМАЗом” разрабатывается отдельная стратегия по организации современной дилерской и сервисной сети во всех 12 регионах Республики Узбекистан, а также выхода продукции узбекского производства на зарубежные рынки. Уверен, что данные грузовики отлично зарекомендует себя не только на дорогах Узбекистана, но и на дорогах наших добрых соседей и других стран партнеров.».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МВД изъяло фальшивые деньги, изготовленные в Казахстане
Узбекистан в январе-феврале увеличил выпуск легковых автомобилей на 42,6%
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
В МЧС рассказали, как спастись при пожаре в ТЦ
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
СМИ: в ТЦ не проводили проверки из-за «надзорных каникул»
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь