В Узбекистане начали производить грузовые автомобили «КАМАЗ»

Источник: Uzdaily.uz

Производство грузовых автомобилей «КАМАЗ» налажено в Узбекистане в результате договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 4—5 апреля 2017 года.

На презентации приняли участие руководители компании «КАМАЗ», представители посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, министерств, ведомств Республики и деловые партнёры «Узавтосаноат» и UzAutoTrailer.

Производство автомобилей «КАМАЗ» начато на производственных площадях ООО UzAutoTrailer, расположенного в городе Джамбай в Самаркандской области.

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В ходе презентации посетители имели возможность ознакомиться с модельным рядом «КАМАЗ» узбекского производства. Сегодня представлены автосамосвалы различной грузоподъёмности, тягачи, спецтехника, контейнеровозы, тентовые полуприцепы, рефрижераторы и другие автомобили «КАМАЗ».

Среди выставленных автомобилей была уникальная модель новейшего грузовика — «КАМАЗ» 5490−024−87, разработанная совместно с лидером в разработке инновационных концепций для грузовых автомобилей — автомобильным концерном Daimler AG. Данная модель «КАМАЗа» оснащена двигателем Daimler с уровнем экологичности ЕВРО 5, дизайн кабины, разработка ходовой и тормозной системы выполнены совместно со специалистами немецкого автоконцерна.

Посетителей экспозиции также встретил легендарный спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», пятнадцатикратного победителя международного ралли-марафона «Дакар» среди мировых производителей грузовых автомобилей.

В настоящее время модельный ряд собираемых на заводе UzAutoTrailer грузовиков «КАМАЗ» состоит из 11 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Двигатели, которыми оснащаются эти автомобили имеют мощность от 240 до 401 лошадиных сил и отвечают экологическим нормам ЕВРО 3, ЕВРО 4 и ЕВРО 5.

Первая партия грузовиков КАМАЗ в количестве 100 единиц уже выпущена на заводе UzAutoTrailer в 1-квартале текущего года. Производственная мощность завода — 1 500 единиц в год с последующим увеличением до 3 000 единиц в год. Автомобили «КАМАЗ», произведенные на заводе UzAutoTrailer, будут поставляться не только на местный рынок, но и в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

«Мы возлагаем большие надежды на расширение сотрудничества, поскольку это дает хорошую возможность объединения потенциала двух стран и выхода на третьи рынки с конкурентоспособным продуктом — на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.» — отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Когогин Сергей.