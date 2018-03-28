В Красноярске открылась ярмарка сельхозпродукции

На ярмарке можно купить натуральные фермерские продукты: свежее мясо, молоко, домашние сыры, а также разносолы, грузинские соусы, индийские специи, восточные сладости и многое другое. Практически всё продаётся по себестоимости. Кроме этого, представители разных культур предлагают попробовать свои национальные блюда.