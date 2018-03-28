В Красноярске открылась ярмарка сельхозпродукции
Можно приобрести натуральные фермерские продукты по себестоимости.
Можно приобрести натуральные фермерские продукты по себестоимости.
В Красноярске, в рамках Агропромышленного форума Сибири, открылась ярмарка сельхозпродукции.
На ярмарке можно купить натуральные фермерские продукты: свежее мясо, молоко, домашние сыры, а также разносолы, грузинские соусы, индийские специи, восточные сладости и многое другое. Практически всё продаётся по себестоимости. Кроме этого, представители разных культур предлагают попробовать свои национальные блюда.
На форуме эксперты — пищевые технологи, пекари, кондитеры, вместе с чиновниками, главами районов и городов края обсудят развитие агропромышленного комплекса края.
Мероприятия проходят в МВДЦ «Сибирь» с 28 по 31 марта.
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